林柏宏送禮打安全牌　選Tiffany當愛的禮物不踩雷

▲林柏宏對於Tiffany的品味深具信心，是愛的禮物不敗選擇。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

Tiffany & Co. 2022自然綺想高級珠寶展熱烈進行中，男星林柏宏受邀看展，透露若預算無上限，有很多心動的款式，最震撼的仍是品牌史上最大鑽石、身價近逼10億元的主鑽80克拉帝國鑽石項鍊。未來若想買珠寶送另一半，他直言：「Tiffany是很安全的選擇！」

▲林柏宏一身白西裝，搭配Tiffany鑲嵌主石逾13.31克拉丹泉石貓面獅身胸針 。（圖／Tiffany & Co.提供，以下同）

▲林柏宏化身Tiffany珠寶導覽員，引領眾人一窺Tiffany珠寶盛宴。



林柏宏對於Tiffany的第一個認識是Return to Tiffany系列心形吊牌手鍊，他發現不僅女生愛戴，身邊的男性朋友也喜歡，他仔細研究後發現，品牌設計常與自然主題連結，又不斷創新，他去年主持金馬獎時連換多套造型，戴過卡地亞（Cartier）、Boucheron等法國品牌珠寶，也搭配Tiffany蜻蜓胸針亮相，因此對珠寶品牌有更多的認識。

▲林柏宏主持金馬獎時，換戴Boucheron羽毛鑽石項鍊（左）與卡地亞胸針。（圖／翻攝austinlin27 IG）

此次Tiffany珠寶展，他對最中意傳奇設計師Jean Schlumberger經典之作石上鳥胸針，不同顏色的主石賦予作品不同的風格，讓他感到驚奇。問即將來送心儀的人珠寶，會帶女方一起挑或自己選？他自信說：「我會給surprise（驚喜），我對Tiffany的品味很有信心，所以不管送什麼都可以。」

▲林柏宏驚嘆身價近逼10億元的主鑽80克拉帝國鑽石項鍊璀璨無比。



▲林柏宏中意Tiffany & Co. Schlumberger石上鳥胸針，此款為鑲嵌的主石是逾54.07克拉紫水晶。

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