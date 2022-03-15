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到新竹南園來趟「大人味春日旅行」　提著早餐籃、愜意享受27公頃園林

Ean部落閣 Ean

盡是玩樂事，盡玩樂之能事

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文、圖／Ean

每間旅宿都有其定位，不管荷包或品味，滿房容易但難在懂欣賞的知音上門。就像位於新竹山中園林的「The One 南園人文客棧」，深厚的文化底蘊，分別展現於建築、體驗與食藝，一言以蔽之，我覺得是一處很大人味的旅宿，生理年齡倒是其次，重點是會受吸引並打從心底獲得感動的，勢必身體裡都住有一個老靈魂。

▲出自台灣建築之父漢寶德教授之手，南園像座沒有圍牆的美術館，隨意一角都有可觀之處

▲來到南園，心隨境轉，步伐都會放慢下來

今年南園以「從一而行，隨心所旅 — 遇見你的異數人生」為軸，推出了一系列的大人系行旅提案，Ean 很榮幸有機會參與了其中的春夏特企。謝謝我的長期攝影好夥伴上洛（Joraku）的穿針引線，讓蔡司和上洛帶著我以「蔡司175週年品牌大使」的身份，與南園共同合作「以鏡頭捕捉美好一瞬：The One x 蔡司」特別企劃。活動期間（4/1 – 6/30）住客皆可免費借用蔡司鏡頭與蔡司望遠鏡，廂房內也會準備我隨身攜帶的蔡司抗菌清潔拭鏡紙，讓旅人能親身體驗蔡司卓越的光學品質。此外，我也將於四月份的 8、9、16、17 這四天，與住客們分享美拍小技巧，接著來場散策、一塊透過鏡頭，領略我眼中的迷人南園，最後將用「風檐日落晚茶派對」為這場導覽劃下美好句點，我自己都很期待屆時會有什麼樣的光影笑語。

▲4/1-6/30 住客都可免費借用頂級的蔡司望遠鏡

▲透過不同焦段鏡頭，都能拍攝出最美的南園景緻

▲在蘭苑不光品嚐咖啡也品味空間之美

幾次入住南園下來，深覺支付的房費不光是訂到景緻特色不一的舒適客房而已，更珍貴的，是坐擁了 27 公頃的世界級園林，一個人漫步其中，會有種彷彿是自家宅院的奇特感受。對我來說，南園迷人之處在於這裡融合了建築、人文與大自然，相當不易！季節，會帶來不同色彩，晨昏晴雨，又讓這裡擁有不同面貌，移步換景、與時俱變，觸目所及都是很棒的攝影題材。

▲任何時刻，都能安心的在園子裡散步放空

▲像南園如此細緻的亭臺樓閣，很難再有

▲想像是在移動的古典列車上，這感受是如此奢華

不過話說回來，攝影，本就不該有任何壓力，要能拍攝好作品，先要讓自己感覺自在。最近兩次入住很棒的「攬月」客房，一進房，管家已貼心放好一池茶浴，要讓我洗塵。雖非溫泉，但泡的時候把窗戶推開，讓浴室與景觀特好的大露台相連，頓時像是在泡半露天風呂，可滋潤的，尤其泡完後身體整個暖呼呼，相當舒服！

▲廣闊大露台是「攬月」客房的最大賣點

▲入住下午，進房先來一池洗塵茶浴

▲房間陽台有棵雞蛋花，不同季節有不同面貌，這張照片為九月時拍攝，綠葉繁盛

▲「攬月」的房間，雅緻舒適

在南園，尤其適合慢旅。這早醒來，前夜雨停了，露台木板映照天光。放一池熱水，泡個澡，讓還賴床的靈魂跟上。接著，早餐看哪裡自在哪裡吃，除能安坐餐廳享用，也可請管家準備早餐籃，提著走到喜歡的園區任一處，來場大人味的野餐時光，或者也可跟我一樣請管家送至房間，據說不少入住有庭院房型的客人，都深諳此道，果然會來南園度假的朋友都很懂怎麼生活！

▲早晨把落地門推開，舒服的泡個澡

▲在餐廳外的露台吃早餐

▲可請管家將早餐送至客房，很自在的用餐經驗

四月起在南園登場的「大人理想的藝術行旅」，不光可借用蔡司望遠鏡，清晨散步到南樓來場紅嘴黑鵯早點名，此外還能在園區就近欣賞國際奔牛藝術展，精選了 27 頭代表各城市的經典藝術牛及 3 頭 WildAid 野生救援與其他公益團體合作之作品，散落各處等待旅人隨性用心而覽。不只向外看，我也推薦帶本好書，在園區裡找個喜愛之處，被翻閱的將不只是文字、也會是在此與大自然共振後的安適本心，相信將能體驗到，有一種獲得，是無入而不自得。

▲早晨南樓旁的樹上，有大批的紅嘴黑鵯在此聚集

▲夜裡燈光下的「攬月」大露台，很有味道

▲南園提供給住客的用品都很講究，提籃早餐的手沖咖啡是使用 FELLOW 卡特真空保溫瓶來裝

影片：2022 The One x 蔡司 大人理想的藝術行旅
攝影、剪輯：上洛 JORAKU / 曾允則
製作：上洛 JORAKU / 童閔崧

* 本影片使用蔡司鏡頭拍攝

 / Info. /

The One南園人文客棧
官網 | 臉書
地址：新竹縣新埔鎮九芎湖32號

作者：Ean /「Ean部落閣」「Ean 的世界大旅攝」，歡迎來入駐

關鍵字：

Ean, Ean部落閣, 旅遊, 台灣, 新竹, 南園人文客棧

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