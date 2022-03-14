韓劇女神凍齡美貌的關鍵！孫藝真、朴敏英「逆生長妝容」5大重點

▲孫藝珍、朴敏英新劇掀起話題，凍齡美貌也備受關注。（圖／翻攝IG@jtbcdrama）

記者張毓容／台北報導 圖／品牌提供

近期熱門話題韓劇從《氣象廳的人們》、《三十九》到《現正分手中》，劇中女主角朴敏英、孫藝珍、宋慧喬，無論是戲內或戲外都是超過35歲、甚至是40歲的知性女性，但狀態都維持超好，搭配小鮮肉年下男演出感情戲也完全不突兀。想跟「歐膩」一樣擁有「防腐級」凍齡美貌，除了做好抗老保養外，妝容的小細節更是關鍵，屈臣氏美容顧問就分享「逆生長妝容」的5大重點，幫你避免想裝年輕卻反而顯老的NG妝感。

1.妝前保濕不能少



邁入3字頭，許多人會開始感覺肌膚的澎潤度與光澤感大不如前，甚至在眼角、嘴角、額頭開始出現動態細紋。上妝前務必要先做好保濕，讓後續妝容服貼細緻、不卡粉，但要注意的是，要等保養品徹底吸收後再上妝，避免出現與底妝打架、起屑的狀況。

▲MINCER 保水玻尿酸專業前導精華液，15ml，NT$699；霓淨思 N7韓妞水光妝前保濕面膜，5入，NT$299。

2.通透底妝「少即是多」



為了遮掩瑕疵就一次塗上厚厚粉底絕對不行，過於厚重的底妝不僅不自然，反而容易凸顯細紋盡顯老態！建議可利用妝前飾底乳，先修飾暗沉或膚色不均的困擾，讓後續底妝的粉底用量減少，更能增加肌膚質感。

若真的很在意肌膚上的明顯痘疤或斑點，再利用遮瑕產品以筆刷、美妝蛋等工具少量多次上妝，把握「少即是多」的原則就對了。

▲Tom Ford 時尚高訂濾鏡妝前乳，NT$2,850；Dior 超完美持久柔光粉底液，NT$2,400；Bobbi Brown 全方位奶油遮瑕筆，NT$1,300。

3.眼神比色彩更重要



觀察包括孫藝珍、田美都、朴敏英等逆齡歐膩的眼妝，都是以內眼線、睫毛為主的乾淨眼妝，即便加上眼影，也多是簡單優雅且不過於張狂的大地色系為主，利用「眼神」的魅力取代繁複的色彩堆疊。

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4.霧感眉型幫助減齡



不同眉型能表現出一個人的性格，有稜有角的眉毛不只感覺強勢，有時候也會增加年齡感，可透過降低眉峰高度、選擇比髮色淡一號的眉色等方式，有效降低視覺年齡，像是化毛茸茸的自然野生眉或是霧面柔和的平眉，都能讓整體感覺更年輕。

▲INTEGRATE 光燦甜星眉眼盤限定組，#OR711，NT$650；Maybelline 新一代宛若真眉柔霧塑形眉膠筆，NT$290；I’M MEME 我愛眉好逼真極細眉筆，NT$220。

5.低彩度唇色為首選



美容顧問表示，年輕女孩愛嘗試各色唇彩，多樣化的色彩在青春臉龐上毫不違和，但在成熟女性的臉上則有許多眉角要注意，不僅要留心是否與整體打扮衝突，過於搶眼的色彩還可能凸顯自身膚況或狀態不佳的NG情形。建議可選擇與自己唇色接近的MLBB色，或是彩度低的玫瑰色、豆沙色，都能展現不刻意「裝小」的優雅質感。

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