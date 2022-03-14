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3個方法打造高品質睡覺！5款「神級噴霧」助攻好眠

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記者李薇／綜合報導　圖／品牌提供、pexels

不易入睡、淺眠多夢、起床之後仍然感覺疲累，這些都是許多現代人的共同困擾。一場高品質的酣暢睡眠已然成為奢侈品，而失眠造成的心理負擔，更成為睡眠品質持續低落的惡性循環。諮商心理師陳姿瑾針對心理因素造成的睡眠困擾，分享幫助打造舒眠環境的技巧。

【療癒舒眠養成3步驟】

▲睡眠,睡覺,NEOM,L:A BRUKET,bamford,REN,尼爾氏,枕頭噴霧,噴霧,。（圖／品牌提供、pexels）

1.察覺自身的睡眠狀況 

睡眠時數並非評估睡眠品質的唯一條件，因為每一個人所需的睡眠時間都不相同。「睡醒時有沒有充飽電的感覺？」是自我判斷睡眠品質最簡單的方法，體察自己的身體與心理感受，自我療癒的過程便隨之展開。

▲睡眠,睡覺,NEOM,L:A BRUKET,bamford,REN,尼爾氏,枕頭噴霧,噴霧,。（圖／品牌提供、pexels）

2.找到影響睡眠品質的原因 

心理壓力等因素之外，也必須同步檢視生理因素，例如長期因為筋膜炎而睡不好，建議先行改善身體的疼痛，例如尋求物理治療、或是換一張適合自己身體的床墊。

▲睡眠,睡覺,NEOM,L:A BRUKET,bamford,REN,尼爾氏,枕頭噴霧,噴霧,。（圖／品牌提供、pexels）

3.打造舒眠環境 

睡前時光可以藉助天然精油的療癒香氣，幫助身心徹底放鬆，營造舒適好眠情境。例如使用沉靜的乳香、穩定而堅毅的黑雲杉、平易近人的薰衣草，串聯成為迷人的複方精油。使用紓壓精油配方的沐浴用品或是枕頭香氛，都是簡易上手的好方法。

【推薦單品】

NEOM 舒緩恬睡枕頭噴霧，30ml、售價1,100元

▲睡眠,睡覺,NEOM,L:A BRUKET,bamford,REN,尼爾氏,枕頭噴霧,噴霧,。（圖／品牌提供、pexels）

調和19種天然精油，包含純淨清甜的英國薰衣草、甜羅勒，以及美麗的茉莉。為了提升睡眠品質，NEOM舒緩恬睡枕頭噴霧特別提高洋甘菊及廣藿香的比例，睡前噴灑於枕頭和床單，幫助放鬆舒緩。天然純淨的配方，亦適用於嬰兒房。

L:A BRUKET 200 枕頭噴霧－柑橘/薰衣草/雪松，50ml、售價1,650元

▲睡眠,睡覺,NEOM,L:A BRUKET,bamford,REN,尼爾氏,枕頭噴霧,噴霧,。（圖／品牌提供、pexels）

結合恬美柑橘、舒心的薰衣草香氣，以及予人沉靜感受的雪松等天然精油，打造出協助放鬆壓力、舒緩緊張情緒的獨特香氣，改善夜間的睡眠品質。

bamford 甯靜枕頭噴霧，50ml、售價1,000元

▲睡眠,睡覺,NEOM,L:A BRUKET,bamford,REN,尼爾氏,枕頭噴霧,噴霧,。（圖／品牌提供、pexels）

蘊含守護心靈的乳香、平靜鎮定的薰衣草以及能夠舒緩放鬆身心的馬鬱蘭，利用天然植物精萃調和放鬆的香氣，幫助身心更容易進入深層和緩的睡眠氛圍。

REN 沉睡森林枕頭噴霧，75ml、售價800元

▲睡眠,睡覺,NEOM,L:A BRUKET,bamford,REN,尼爾氏,枕頭噴霧,噴霧,。（圖／品牌提供、pexels）

結合乳香、雪松、薰衣草、天竺葵精油，揉合出沉穩森林氣味，帶你漫步在夢鄉裡的森林小徑，盡情沉浸在放鬆與舒緩的氛圍裡，享受整夜的香眠熟睡。

尼爾氏NYR 靜眠枕頭噴霧，45ml、售價830元

▲睡眠,睡覺,NEOM,L:A BRUKET,bamford,REN,尼爾氏,枕頭噴霧,噴霧,。（圖／品牌提供、pexels）

揉合純正薰衣草的放鬆紓緩，搭配沉穩古巴香脂以及岩蘭草踏實的泥土香，今晚就用這款深層舒壓的枕頭噴霧互道晚安吧！

關鍵字：

睡眠, 睡覺, NEOM, L:A BRUKET, bamford, REN, 尼爾氏, 枕頭噴霧, 噴霧

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