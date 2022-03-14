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安格斯12星座一周運勢3／14-3／20　雙子小人纏繞、單身天秤閃電式戀愛

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊座 3.21~4.20

適應了行星小規模的盤整效應，羊座這週運勢也恢復元氣，工作表現積極，能得到同等正面迴響，適合在職場上持續奮戰，為自己拚個好成績！只是賺得多也花得多，得當心荷包破洞，不知不覺花掉比自己預期還多的錢！感情上與情人默契十足，相處十分愉悅，但單身者則似乎過度樂觀，一廂情願式的投入得慎防自己受傷。

金牛座 4.21~5.20

牛座在這週似乎愈來愈習慣職場上的不確定感，能在變化與混亂中保有自己的舒適圈，持續在工作上交出漂亮的成績單，這週多了金、火合相庇佑，只要拼得紮實的成果，就不需要對旁人的評價與指指點點太過上心。這段時間感情進展慢如牛步，不過微幅進展也強過停止不動或倒退嚕，牛兒可以從細節中好好觀察彼此。

雙子座 5.21~6.20

人際上仍籠罩在一片小人纏繞的負能量狀態，雙子這週不論是工作或是日常生活，都要收起自己帶著針尖般的個性稜角，讓自己回復像風一樣的灑脫，笑看那些是非，就不致於讓自己受到傷害。感情上同樣崁入命運魔考，有對象者彼此走一步退三步，相處還需要多方修鍊，單身者相對自在、自由，但要慎防偶爾孤單襲來產生的強大憂傷。

巨蟹座 6.21~7.21

面對職場上的快節奏，蟹座的內心仍處在一個行板如歌的緩慢中，得當心工作上得到負面評價，也建議你是時候提起腳步追上落失的進度，為自己爭取表現。此時金星走到愛情宮位，與情人牽繫甚深，對方是你歡喜與憂的源頭。單身蟹的心情則容易因若有似無的感情變化而呈現起伏狀態，建議你可以更有自信，爭取主動表態的機會，別再錯過緣分！

獅子座 7.22~8.22

本週獅座得當心感情、人際上的牽牽絆絆讓心情大受影響，其實近期的你工作運佳，能在人多的場合展現你的個人魅力，自營者特別能在此時闖出一波賺錢佳績，然而高度忙碌緊湊的步調下，與人的細密相處仍是獅座有待進步的項目，特別是在感情上過於我行我素並不會讓情人因此更了解你，反而會成為讓兩人漸行漸遠的遠因。

處女座 8.23~9.22

處女座能在本週慢慢放下猜忌與擔心，情人之間愈來愈能找到和諧相處的關鍵，在消解岐異後的這週，其實適合留更多時間給情人，兩人感情將有突飛猛進的表現！只是工作上就要避免太躁進、得失心太重，這週相對沒有前陣子的順遂，保持努力的初心，低潮時勇於面對、檢討自己的問題，即便沒有進步也能保有實力。

天秤座 9.23~10.22

愈親近的人愈可能發生衝突，秤座和善的個性往往只針對新朋友，而面對親人、情人往往耐性不足，這週家庭宮、婚姻宮拉警報，得當心與親近之人發生的小口角。而隨著春天腳步的靠近，單身秤座的感情將得到陽光照臨，近期透過團體的活動將能有一波新的感情互動，不排除閃電式的情網深陷，體驗一段心動之旅！

天蠍座 10.23~11.22

蠍座這週看似平靜無波的表現，其實運勢中暗潮洶湧，特別在工作上要當心與同儕出現惡性競爭、勾心鬥角的情況，雖然防人之心不可無，不過也不須與人有無謂的衝突，收起你的尖酸言語，可以讓你獲得更多溫暖。而在金星祝福下，感情之路還算順遂，情人能給你帶來鼓舞和慰藉，不過單身者仍須獨行一陣子，靜待春天敲門。

射手座 11.23~12.21

影響力走在顛峰的射手，一舉一動都能成為旁人注目、討論的焦點，人氣火紅，若能把這股能量轉到職場、工作上，勢必能為你帶來一番作為，然而有一好沒兩好，這裡要特別提醒射手寶寶，別讓情緒駕馭自己，適度的情緒能激發熱情，但過於情緒化對旁人就容易形成勒索，這週得小心與朋友、情人爭吵起衝突喔！

摩羯座 12.22~1.19

隨著水星在週間進駐2宮，本週摩羯對於金錢將有新靈感，原本一籌莫展的投資困境有望獲得抒解，當心境轉變了，看到的就不會是阻礙，而是機會！這週感情運勢小有亮點，金星0度相位下愈來愈能找到與情人最舒適的互動模式；而對單身者而言則適合從興趣切入、拓展人際，藉著與志同道合的同好互動相處，脫單將指日可待。

水瓶座 1.20~2.18

得到火星、金星的加持，水瓶挾帶了積極與優雅的雙重能量，能在憑著社交手腕展現強勢的一面，這股力道發揮在職場上，能換來讓長官都大為驚艷的表現，但若是面對感情，就顯得有些咄咄逼人，最近與情人之間的溝通要保有更高的耐性，好好聽對方說話比什麼都重要！單身者也不宜躁進，沒有搞清楚狀況，別輕易亮出底牌。

雙魚座 2.19~3.20

水星、太陽在本命宮位合相的狀態，讓魚兒這週職場上表現手到擒來、呼風喚雨，能占有關鍵主導的影響力，不過這波能量只維持到這週，建議魚兒能把握太陽滯留的最後期限，抓住機會行動、爭取表現！感情上，此時對單身者而言，小小積極主動，能得到意想不到的回應，不必擔心自己受傷，事情總能往好的方向發展。

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《美麗佳人》3月星座運勢：春分時局不甚穩定，月底戀情即將見真章？

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢

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