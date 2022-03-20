朴敏英受封OL專業戶！3部韓劇都是上班族穿搭　風格卻很不一樣

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

自從和朴敘俊演出《金秘書為何那樣》、接著與金材昱合作《她的私生活》，最新在《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》攜手宋江共譜辦公室戀情，部部都是跟職場相關的韓劇，朴敏英因此受封OL專業戶，不過雖然都是辦公室穿搭，但每一部戲的造型卻不完全一樣。

朴敏英職場穿搭示範

《金秘書為何那樣》金微笑

擔任朴敘俊的秘書，朴敏英在劇中大多以襯衫和及膝窄裙為主要造型，像是全白色的襯衫搭窄裙、薰衣草紫襯衫配水藍色半裙，展現身為秘書的專業度與優雅風範，偶爾也會加上西裝外套，不過下身仍以短裙為主要穿著。

《她的私生活》成德美

在美術館工作的朴敏英，造型就比當秘書時候來的多元，像是不規則剪裁的格紋套裝、幾何圖騰印花風衣洋裝、還有俏麗卻不失正式的黑色洋裝…等，另外，考量到策展時的走動上的方便性，朴敏英在劇中也時常已成套的西裝亮相。

《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》陳夏京

最新播出的韓劇《氣象廳的人們》，劇中飾演氣象廳科長陳夏京的朴敏英，為了營造專業的形象，造型多以上身和下身成套的正裝，包括同色襯衫、西裝褲、西裝外套，但如果擔心這類的穿搭過於單調，可以學朴敏英在挑選襯衫時，從小細節下手，像是蝴蝶結領、條紋…為造型增添一抹亮點。

為了符合身為科長的身份，朴敏英除了正式的西裝造型，增加氣勢的裙裝也時常出現，像是這套質感灰的雙排扣襯衫搭短裙，完美展現歐逆優雅與氣質並俱的專業形象。

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