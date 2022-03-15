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大S歐巴老公是穿搭高手！具俊曄「率性軍裝風」女生也能嘗試

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

 「酷龍」成員具俊曄近日與大S徐熙媛結婚的消息成為全城熱話，也許大家對他的印象還停留在酷龍的能歌善舞印象，其實具俊曄也是名穿搭高手，有趣的是，在崇尚韓流的當今，他卻堅持美、英、日結合的率性軍裝風格，展現瀟灑的成熟型格。

具俊曄除了曾在韓牌聚集地東大門創辦「ALLEN.A」，也根據自身喜好設立 Unclebald 品牌，主打重機騎士風格服飾與配件。除了上述韓國本土品牌，其實具俊曄也是日本軍風指標品牌 Nigel Cabourn 與 Engineered Garmennts 的粉絲，並深受他們建立的風格影響。

熱愛軍風古著的英國老頑童

喜歡 Vintage 軍裝風格的時尚迷肯定對 Nigel Cabourn 不陌生，寬鬆的輪廓，連身 Jumpsuit 搭配法國工裝外套或短版夾克，是 Nigel 的標誌性穿搭，其特有的軍裝風格也深深影響他的眾多粉絲們，日本、香港、台灣也都有類似的設計品牌主打這樣的風格路線。

Nigel 在七○年代受到古著文化的啟發，他的好友 Paul Smith 送給他一件有著翻毛細節的飛行員外套，之後他開始陷入古著研究的世界，創辦同名品牌 Nigel Cabourn 後，Nigel 式的軍裝風格逐漸成形。

一般人都會認為軍裝風格男生氣息較重，實際上軍裝元素幾乎是每季伸展台都會出現的重點細節，而 Nigel Cabourn 的寬鬆軍裝輪廓也在亞洲掀起風潮，即便是女生，穿上後也會形成與男生不同的風格與個性。女生穿著此風格需留意單品的比例，建議以上窄下寬的輪廓搭配，上衣外套可以選擇合身款式，下身再將輪廓放寬。

或是可以在腰間繫上腰帶或絲巾，讓比例更俐落，留意以上穿搭要點，女生也能穿出率性的英式軍裝風格。

而具俊曄在個人社群分享的，則是 Nigel Cabourn 的經典風格，連身吊帶褲搭配外套與襯衫，畫龍點睛的短版毛帽是不可少的必備單品。

美日融合的軍紳裝混搭翹楚

由日本的設計師鈴木大器所主理的 Engineered Garments 在 1999 年創立，結合了美式工裝、戶外風格、運動時尚、紳士裝扮等風格，多種風格解構融合成屬於 EG 獨特的風格走向。Engineered Garments 至今依然深受時尚迷歡迎的主因，在於設計師對細節與用料嚴謹的態度以及時髦嗅覺。

女生穿著此種混搭風格時，整體比例的平衡依然相當重要，初期也可選擇同色系的單品混搭，單品的點綴可以選擇巴拿馬草帽或是紳士帽，展現中性時髦力度。

具俊曄在身穿 Engineered Garments 時喜歡以軍裝打扮為基礎，融入美式風格的細節像是大學衛衣、帆布鞋等單品，這樣的美日混搭風格現在韓國、日本、台灣都相當風行。

暗黑重機騎士風格

上述提到具俊曄設立的 Unclebald 以重機騎士風格為主調，而他自己常在社群平台分享的 Biker Style 常走單一黑色系，像是皮質翻領的飛行皮衣、中長版的英式騎士外套都是很好的選擇，穿這樣的風格需留意單品如果預算足夠一定要選擇真皮材質，才能展現造型真正的質感。成立於英國倫敦的皮衣品牌 Lewis Leathers 會是不錯的選擇。

熟男演繹 CITY BOY 風格

曾經由日本雜誌《POPEYE》帶起的 CITY BOY LOOK，深受全世界穿搭型人歡迎，寬鬆冒TEE混搭長版大衣、手裡拿杯咖啡或夾著法式長棍麵包、腳踩美製 New Balance...是標配。而具俊曄也常在 IG 上分享這樣的風格，不同的是，城市男孩風格在已年過五十的具俊曄身上反而更多了分成熟時髦感，單品的選擇與對生活品味的講究是全世界 CITY BOY 必留意的風格重點。

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 具俊曄, 酷龍

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