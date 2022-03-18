2022秋冬巴黎時裝週爆款新包預測！Chanel松嶺青菱格紋、LV硬箱小包新輪廓

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2022秋冬巴黎時裝週終於結束，本篇精選Chanel、Louis Vuitton、愛馬仕⋯⋯11大法國精品品牌在秀上所秀出的新款包包們！

Chanel

Chanel 2022秋冬時裝以品牌的標識符號「斜紋軟呢」作為主軸，除了服飾，大多數的包包也都換上了同樣的面料，當中比較引人注目的是全新的Hobo包輪廓。

剛好搭上iPhone 13「松嶺青」手機新色，Chanel秀上出現兩款適合與手機搭一套的包包。

Chloé

Nacha肩背包是Chloé 2022秋冬秀上的主打包款，耐看又經典的長方線條，點綴上創意總監Gabriela Hearst鍾愛的民俗編織細節。

Christian Dior

熱賣包款Bobby與Lady Dior再添新成員！Bobby從最一開始的大包容量、長方線條到現在演化出新的方圓輪廓，在不同的形狀下展現出不一樣的個性。

而經典中的經典Lady Dior則是從原本的正方線條變出新的梯形模樣。

Christian Louboutin

以紅底鞋著稱的Christian Louboutin，除了製鞋，也有著墨在包包的設計上。品牌常用的鉚釘出現多種不一樣的樣式：尖頭、圓點、立方體⋯⋯全組合在一起，賦予百搭方包精緻的個性。

Givenchy

將品牌過往推出過的包款以新材質重新詮釋，像是Hobo包就換上了柔軟的皮革材質，整體顯得較為隨性。

Hermès

被許多包奴收進夢幻清單的Kelly，今年在秀上又以兩種全新造型和大家見面：第一款是Kelly WOC，換上了個性的粗背帶，背帶綴以鉚釘細節。

另一款則是去掉提把之後的Kelly肩背包，梯形外觀賦予Kelly過去曾未看過的俐落個性。

Loewe

爆款製造機Jonathan Anderson今年把設計重點放在「氣球」澎潤的外觀形象上，許多單品都圍繞在這樣的輪廓下，而首次登場的新包則有此一方型的摺疊枕頭包，壓上品牌的logo金飾並搭配著一條氣質的金屬提把。

Louis Vuitton

由鄭好娟率先出場背的長方皮革背袋，長方的包身＋郵差包的設計細節，帶有一種文藝氣質。

硬箱小包加上了短提把，並且一分為二，變成容量更大、更為實用的手提小包。

外形猶如幸運餅乾的Hobo包也相當吸睛，慵懶的皺褶線條，可以休閒，可以正式，感覺相當百搭！

Miu Miu

皺褶一直都是Miu Miu在設計包包的時候，經常出現的重要元素，而大家所熟悉的腋下包包型，2022秋冬再推出巧克力皮革新樣式。

Roger Vivier

擷取品牌的經典方釦所誕生的Viv’ Choc Strass，2022秋冬系列換上了奢華的水鑽樣式，展現品牌精湛的施做工藝。

Valentino

粉紅色充斥著Valentino 2022秋冬發表會，今年秀上的包包出現了大量的桃紅、粉紅色單品，不論是懷有少女心、公主夢的你都值得關注！

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