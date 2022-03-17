李敏鎬拿下FENDI韓國代言人　男神魅力就連Boss、LV也愛他

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

2022年3月，Fendi發佈最新韓國代言人，由主演《花樣男子》、《繼承者們》、《The King：永遠的君主》的李敏鎬出任，這是繼宋慧喬後，品牌再度發佈韓星成為品牌家族的一員，同時，這並非第一個時尚品牌看上他，因為在Fendi之前，還有同為LVMH集團的Berluti、LV和源自德國的時尚品牌Boss。

退伍後進軍時尚圈

歐巴結束長達2年多的軍旅生涯，退伍後不久，受巴黎時尚品牌Berluti之邀，出席品牌2020年夏季系列發表會，與他同場現身的，還有大家唯一的男彭友彭于晏，兩大男神同框出現在鏡頭前，那畫面已經不是用美可以形容，這次亮相也讓更多時尚品牌認識他。

首個精品代言

第一個正式的代言合作，是由精品龍頭路易威登簽下，2021年初LV找上李敏鎬出任品牌鐘錶與珠寶系列的全球代言人，對一個亞洲地區的韓星而言，可以受到精品牌認可簽訂全球性的合約，實在不容易，這也代表歐巴在時尚界更上一層樓。

與雷神索爾同框

隔一年，也就是2022年初，Boss大規模調整品牌的方位，換上全新的品牌Logo，邀請全球品牌大使雷神索爾Chris Hemsworth，與品牌之友們一同拍攝全新形象廣告，當中的韓國代表就是李敏鎬，歐巴換上印有Boss的連帽上衣，拍攝一系列帥氣的形象照。

俊男美女的陣容

沒多久，Fendi敲響與李敏鎬的合作大門，應該不少人相當意外，因為Fendi已經有女神宋慧喬這位品牌大使，現在又多了為男裝加持的李敏鎬，俊男美女的Fendi家族陣容，實在讓人等不及日後歐逆、歐巴和品牌之間的合作。

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