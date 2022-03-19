《2521》金泰梨「少女感美肌」靠5招保養習慣　最後一點女孩都能做到

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

近期Netflix上韓劇《二十五，二十一》熱播，女主角金泰梨現年31歲，穿上高中制服毫無違和，如何保養也成了韓國網友好奇的話題。

保濕超重要



想要有少女感的美肌，保濕絕對是非常重要的事，尤其是韓國的氣候乾燥，更需要方方面面注重保濕，像是喝到足量的水、選擇保濕型的水乳保養、敷臉等等，並且選擇適合自己的產品。

愛用安瓶保養

接續上一點，金泰梨也非常喜歡用高效的產品保養，精華液產品喜歡選用高效的安瓶，高濃度的成分可以迅速的補足肌膚需要的營養，如果有需要改善的部分也能迅速獲得效果。

妝前乳為主

少女的肌膚除了水潤之外，透亮也非常重要，下戲後金泰梨鮮少化妝，僅會擦上光澤型的妝前乳提亮氣色，降低肌膚的負擔。

器械皮拉提斯

許多韓國女星都是器械皮拉提斯的愛好者，能夠訓練整體的協調性、也能讓肌肉變更柔軟，體態更有線條；同時也因為《二十五，二十一》這部戲接觸劍擊，不僅能暢快流汗也能提升反應力。

保持好心情

聽起來有點像是都市傳說，但保持好心情、適當的舒壓真的也能夠幫助維持肌膚狀態，她也曾說過如果想要保持少女肌膚，擁有赤子之心也很重要，金泰梨擁有許多興趣，也能夠從中找尋到快樂。

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