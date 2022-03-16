Jo Malone香水下殺58折好划算！冠軍香味一次到手、送女友也有面子

文／C編

Jo Malone的香水對女孩來說，是香氛界的夢幻逸品，只要是稍微懂點香水的人，都要擁有一瓶，「Her森森」推出「Jo Malone香水」30ml，原價2600元、特價1520元，3款都是品牌熱賣的香味，下殺5.8折絕對要入手。

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▲Jo Malone香水，30ml，原價2600元、特價1520元。點我購買。



Jo Malone 英國梨與小蒼蘭，30ml，原價2600元、特價1520元

品牌最熱賣的味道英國梨與小蒼蘭，可以說是風靡全球的香味，帶有淡淡花香和英國梨多汁香甜的氣息，推出之後，立刻吸引許多商品模仿其香味，造成一度搶購的旋風，可見真的非常受到大家的喜愛，是小資女入門款首選。

Jo Malone 藍風鈴，30ml，原價2600元、特價1520元

要說Jo Malone第二受到歡迎的香味，藍風鈴絕對榜上有名，清新自然的花香，帶有一點點的酸甜香調，宛如春日的微風那樣明媚、讓人感覺舒適又很有氣質，成為熱門的香氛選擇，喜歡低調溫柔款，就選擇這一支。

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▲Jo Malone香水，30ml，原價2600元、特價1520元。點我購買。



Jo Malone 鼠尾草與海鹽，30ml，原價2600元、特價1520元

宛如夏日徐徐吹來的海風、明亮的陽光，帶有一點點海水的鹹味，卻又不會過於黏膩的清新感，是鼠尾草與海鹽噴上身讓人的印象，也是一支算是中性點的味道，沒有少女的花香，帶點木質調的特性，不分性別都適合。