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Lisa頂全新「淺金髮」曬機場穿搭　CELINE髮夾裝飾愛包超吸睛　

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記者王蓁蓁 / 台北報導

韓女團BLACKPINK成員日前紛紛受邀赴巴黎時裝周看秀，其中Lisa就被拍到頂著全新淺金髮色現身機場，除了不斷比出愛心賣萌寵粉，身為CELINE、BVLGARI（寶格麗）全球品牌代言人的她，更是滿滿行頭，Lisa愛把髮圈當成手環配件早已眾所皆知，這回可以看見，Lisa再次將「髮飾」拿來裝飾愛包，優雅的CELINE 16 BAG綴上凱旋門髮夾格外吸睛，她也巧妙混搭了絲巾，展現不容小覷的帶貨力。

私下穿著同樣惹人注目的Lisa，即便是前往氣溫低冷的巴黎，不忘小心機耍辣，只見她以CELINE格紋西裝外套、搭配透視的超薄針織高領，隱約能看見內裡的視覺效果，令人忍不住臉紅心跳，下身則穿著黑色寬褲，Lisa不只運用BVLGARI項鍊疊戴來為極簡的OL穿搭打造亮點，招牌的髮圈當手環也巧妙融入穿搭，這回她再度將優雅的凱旋門髮夾裝飾手上的16 BAG，加上BVLGARI印花絲巾，另類搭配成功吸引眼球。

Lisa近期都是以深色、或粉嫩髮色出鏡，此次在機場曝光全新「淺白金」髮色，瞬間驚艷全場，冷色調襯的Lisa皮膚更顯白皙，不少粉絲在現場直呼「更像芭比了」、「好仙」，超級親民的Lisa也不斷跟粉絲互動，不論是賣萌、比手指愛心、大愛心完全是有求必應，可愛模樣再度圈粉一波。

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關鍵字：

Lisa, 人間芭比, BLACKPINK, CELINE

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