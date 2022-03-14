從老派的約會守則　過濾出值得付出的感情對象

▲老派約會守則有一些不被時代取代的好規則。（圖／Pexels、pixabay，以下同）

編輯／借借

當女生們一開始遇見有興趣的對象時，能夠更了解對方的方法，莫過於約會了，想想以前看的那些老派的好萊塢約會電影，其中有些互動潛規則雖然無法解釋，卻不能否認有其必要性，若妳對對方的邀約拿不定主意，不如參考這些老派的做法，妳會有更多體會。

等待3天

許多人都聽過別操之過急，在結束一次約會之後，即便有下一次約會的共識，也建議在初期不要太過頻繁的聯繫，因為這會在無意間展現出妳的態度，而多半男性會對於這樣積極的聯繫感到有點「怕怕的」，甚至會覺得你可能個性很黏人，保持耐性維持一點神秘感，反而讓人期待值更高。

保持個人生活

即便妳對對方很有好感，但維持自己的生活步調也很重要，而且也要讓對方知道這件事，不需為了配合對方的行程，推掉妳原本跟姐妹淘或家人的飯局，一開始建議用更多溝通來約定2人都方便的時間，不要答應對方的「臨時約會」，給人「你很閒」或是「很好約」的形象。

認真對待約會

告訴對方你想保持自己的生活，絕對不是採用「高高在上」、「我很難追」的態度，為了適時展現對他的在意，在與對方約會時想好計畫，展現妳的誠意，也是相當重要的，可以透過「我上網做了一點功課，找了一間不錯的餐廳」，或是「最近有一場你喜歡的展覽，不如我們可以去看看」的方式來告訴他，妳是認真看待跟他出去的時光。

與好姐妹討論

除非妳特別容易被牽著鼻子走，或是妳的思考很容易被影響，不然與好姐妹討論一下目前在約會的對象，聽聽她們的看法，或許你會有更全面的意見，有時也能幫妳釐清一些資訊。

不要妥協

有時第一印象跟之後相處後獲得的資訊是有差異的，保持開放心態很重要，不要總是以挑剔的態度去面對，像是「他人不錯但身高沒有180公分」，但不要盲目也很必要，明明個性很不妙，卻試圖說服自己因為他「收入高」、「說不定以後他會改」這種想法妥協，如果一開始就這樣，日後絕對還有更多要忍耐的事。