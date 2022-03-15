fb ig video ETtoday search mobile

提離職後被問下一步　3種情況千萬別說

>

▲▼過年,讚美,職場,正向,自信,2022開運。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲提了離職之後，是否要透露下一個工作機會？（圖／pixabay，以下同）

編輯／借借

在經過一番掙扎，下決心提離職之後，免不了會被周邊的人持續追問「你下一步是什麼？」、「要去哪間公司？」有時真的很想跟別人討論，因為也不知道下間公司狀況如何，但在3個狀況下，勸你還是不要說出自己的下一步比較好。

▲裝死,職場生存法則,職場,辦公室。（圖／pixabay）

▲有時該低調就要好好忍住。

跳槽到競業
如果你下份工作，是直接與現任工作的公司是競爭同業，建議在未真正離職成為自由身之前，不要釋放這些消息，主要是為了避免尷尬，而不是叫你偷偷搜集情報到下個公司用，因為在職場上，個人的風評也是很重要的，只是為避免一些流言蜚語，還是乖乖的低調一點好。

▲裝死,職場生存法則,職場,辦公室。（圖／pixabay）

▲下個工作若是競爭對手的公司，低調為上省得被貼標籤。

沒備案想大玩特玩
人生本來就會有幾個轉折點，想休息一陣子是人之常情，但其實提了離職之後，若有很長的休假計畫，建議還是不要太張揚，尤其是休息過後你仍想進入同產業，最好低調一點，讓其他人認為你雖然在休息，但還是有持續精進你的職場技能。

主管報復心很強
如果你現在公司的主管心眼很小、很愛計較，勸你在他麾下工作時，仍維持低調，不要透露所有之後的規劃，建議可以用一些模糊字眼帶過，像是「現在還正在思考下一步要怎麼走」、「想跟家人好好討論之後重新思考」，不然其實這種主管想從中作梗，也是有可能發生的。

▲▼職場,上司。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲主管若心眼很小，就不要太白目。

不過，也有幾個情況下，你不用這麼緊張兮兮，如果你的主管可以信任，是個能給意見的好前輩，或是同事相處的很融洽，其實也能跟他們好好討論，另外若下一步是不同產業或是自由業，也能釋出這些訊息，說不定之後還有合作機會。

關鍵字：

職場, 生活, 同事, 觀察

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

小S瘦回巴掌臉！親曝「一日瘦身菜單」，這兩樣多吃不會胖

小S瘦回巴掌臉！親曝「一日瘦身菜單」，這兩樣多吃不會胖

「妙麗」罕見紅毯失誤！超美深V羽毛裙全敗在頭髮：為什麼毀了她

「妙麗」罕見紅毯失誤！超美深V羽毛裙全敗在頭髮：為什麼毀了她

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北　插旗新莊宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北　插旗新莊宏匯

為什麼斷捨離常常失敗？第2點超重要，只要做了絕對可以重歸極簡生活 星巴克3／16起「連續10天」數位活動　用1分鐘爽賺「全品項買一送一」 看似溫和，其實超不好惹的3大星座！Top 1心思深沈，狠起來不手軟 從老派的約會守則　過濾出值得付出的感情對象 H＆M與「100歲潮嬤」聯名全品項價格公開！浮誇系配件不收會後悔 顏值再高也沒用！心理學家揭秘5個讓你「一直單身」的原因 準到心坎裡！「動物園心理測驗」，秒測你是否該換工作

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面