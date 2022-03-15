賽琳娜狀態絕佳美回巔峰！大紅色禮服「胸口中空」托出豐滿上圍

記者王則絲／外電報導

第27屆美國廣播影評人協會獎（Critics’ Choice Awards）於台灣時間14日凌晨登場，現場眾多明星共襄盛舉，女星們於紅毯上拼美戰況激烈。其中小天后賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez）身穿一身大紅色禮服出場，胸口挖空設計托出豐滿上圍，同時勾勒出凹凸有致的身材，展現近期絕佳的狀態，可說是美回了美貌巔峰。

▲賽琳娜戈梅茲出席第27屆美國廣播影評人協會獎。（圖／達志影像）



賽琳娜一直以來都是相當做自己的女明星，粉絲們也都是真心希望她過得健康最重要，但是先前仍是有狗仔、網友捕捉到賽琳娜私下疑似發福、大走鐘的模樣，招來少數批評，但賽琳娜近期的狀態顯然消瘦不少，身形曲線全都回歸巔峰時刻。

▲賽琳娜近期狀態可說是美回巔峰。（圖／達志影像）



賽琳娜這回穿著LOUIS VUITTON的鮮紅色垂墜禮服踏上紅毯，胸口中空設計凸顯出豐滿上圍，布料於鎖骨處扭結後披上雙肩，帶出女神氣場，收腰剪裁勾勒出明顯腰身與臀線，端莊優雅又盡顯女人味，賽琳娜近期的狀態可說是美回了巔峰，讓網友們一面倒狂讚：「女王」、「為在場其他穿紅色的女明星感到難過，賽琳娜這身太好看了」、「完美！」、「她看起來閃閃發光。」

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