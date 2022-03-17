fb ig video ETtoday search mobile

小松菜奈老公別看！細肩、低胸被坂口健太郎環抱　網暴動：太配了

>

記者王蓁蓁 / 台北報導

日本女星小松菜奈與菅田將暉婚後的首部電影《餘命十年》，終於在粉絲期待已久下於日本上映，近日小松菜奈攜手電影男主角坂口健太郎，登上日本《ar》雜誌宣傳，只見陸續釋出的照片，中兩人滿滿CP感，令粉絲直接大呼「菅田將暉不要看」！其中小松菜奈更是以一套細肩、低胸造型被坂口健太郎抱在懷中，罕見展露惹火的性感模樣，令人忍不住臉紅心跳。

升格人妻的小松菜奈依舊馬不停蹄開拍新戲，包括近日上檔的《月影》、《餘命十年》，為宣傳新作品，她攜手坂口健太郎拍攝雜誌，原先在電影《餘命十年》中就是一對的兩人，先是以粉嫩的休閒服裝出鏡，只見坂口健太郎江頭輕輕地靠小松菜奈的肩上，在大片中滿滿的粉色泡泡藏不住，CP感爆棚，緊接著兩人換穿白色情侶裝，雖然臉上沒有任何表情，卻完全看得出是熱戀中的情侶，難怪粉絲們要「真正的老公」菅田將暉不要看！

原先休閒的氛圍，隨著兩人穿上全黑配色改變，坂口健太郎以帥氣皮衣亮相，小松菜奈則是以招牌厭世臉駕馭平口細肩帶，纖瘦的鎖骨與頸肩通通一覽無遺，加上被坂口健太郎環抱在懷的Pose，畫面中的致命氣息隨之迸發，下一秒改由小松菜奈主動抱住坂口健太郎，親暱照片讓粉絲們紛紛暴動「雖然對不起菅田將暉，但太配了」、「滿滿CP感」、「坂口健太郎小心菅田將暉在瞪你」。

►Jennie、Jessica用「小白襪」搭香奈兒　一秒拉長比例、畫面全是腿

►玄彬「嘟嘴撒嬌」萌樣全曝光！加碼「扣子不扣好」放送養眼胸肌

關鍵字：

小松菜奈, 坂口健太郎, 菅田將暉

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

看似灑脫「分手痛超久」星座Top 3 ！　第一名不打擾其實默默療傷

看似灑脫「分手痛超久」星座Top 3 ！　第一名不打擾其實默默療傷

「優雅不是一直換新衣服」香奈兒女士說的10句話　用人生去感受

「優雅不是一直換新衣服」香奈兒女士說的10句話　用人生去感受

若你是「非自願單身」　6種想法可以讓你生活更快樂

若你是「非自願單身」　6種想法可以讓你生活更快樂

安海瑟薇災難「彩色點點裝」超難駕馭　網嘆：只有這臉才撐得起來！ 營養師曝減重不復胖「211餐盤法」，讓你吃得飽又超營養 秀智剪「狗啃瀏海」第一眼認不出來！　網一面倒讚：好可愛、好嫩 暮光女「超緊液態裙」辣翻全場！性感模樣打趴《魷魚》超模鄭浩妍 ZARA高級感「Studio新系列」今開賣　絕美洋裝、蕾絲衫超限量 日本小測驗「選擇一條跑步路徑」　看出專屬你「磨練美感」的方法 Jo Malone香水下殺58折好划算！冠軍香味一次到手、送女友也有面子

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面