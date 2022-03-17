小松菜奈老公別看！細肩、低胸被坂口健太郎環抱　網暴動：太配了

記者王蓁蓁 / 台北報導

日本女星小松菜奈與菅田將暉婚後的首部電影《餘命十年》，終於在粉絲期待已久下於日本上映，近日小松菜奈攜手電影男主角坂口健太郎，登上日本《ar》雜誌宣傳，只見陸續釋出的照片，中兩人滿滿CP感，令粉絲直接大呼「菅田將暉不要看」！其中小松菜奈更是以一套細肩、低胸造型被坂口健太郎抱在懷中，罕見展露惹火的性感模樣，令人忍不住臉紅心跳。

升格人妻的小松菜奈依舊馬不停蹄開拍新戲，包括近日上檔的《月影》、《餘命十年》，為宣傳新作品，她攜手坂口健太郎拍攝雜誌，原先在電影《餘命十年》中就是一對的兩人，先是以粉嫩的休閒服裝出鏡，只見坂口健太郎江頭輕輕地靠小松菜奈的肩上，在大片中滿滿的粉色泡泡藏不住，CP感爆棚，緊接著兩人換穿白色情侶裝，雖然臉上沒有任何表情，卻完全看得出是熱戀中的情侶，難怪粉絲們要「真正的老公」菅田將暉不要看！

原先休閒的氛圍，隨著兩人穿上全黑配色改變，坂口健太郎以帥氣皮衣亮相，小松菜奈則是以招牌厭世臉駕馭平口細肩帶，纖瘦的鎖骨與頸肩通通一覽無遺，加上被坂口健太郎環抱在懷的Pose，畫面中的致命氣息隨之迸發，下一秒改由小松菜奈主動抱住坂口健太郎，親暱照片讓粉絲們紛紛暴動「雖然對不起菅田將暉，但太配了」、「滿滿CP感」、「坂口健太郎小心菅田將暉在瞪你」。

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