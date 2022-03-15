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零食吃對不怕胖！營養師教4個選擇關鍵　「這類人」可吃不只一份

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▲▼ 零食吃對不怕胖！營養師教4選擇關鍵。（圖／翻攝unsplash,pexels）

▲營養師教選對零食，減肥吃也不怕胖。

記者張毓容／綜合報導　圖／翻攝unslpash、pexels

你是否也有吃零食的習慣？舉凡飯後一段時間再吃的小點或是熱量不足以支撐一餐的食物，都算是零食。而在許多人的印象中，零食＝不健康＝變胖，但營養師姚晴徽就指出，這是因為許多現代人吃的零食都是屬於空熱量的食品居多，但如果聰明選擇含有營養價值的點心、零食，反而可以穩定身體的飢餓／飽足感，幫助避免暴飲暴食，她就分享4個選擇關鍵，讓你減肥時也能放心吃點心。

▲▼ 零食吃對不怕胖！營養師教4選擇關鍵。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃熱量控制

建議一份零食的熱量控制在100～200kcal以內為佳，盡量佔整天熱量的10～20%就好，以不影響正餐的胃口為主。

▲▼ 零食吃對不怕胖！營養師教4選擇關鍵。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃攝取適當份量就好

零食攝取的頻率可以取決於個人生活型態，如果你是高活動量、高運動量的人，那一天可以攝取2～3份零食；但若是長時間坐著上課、上班，「坐式生活」型態的人，建議攝取1份，或是一個禮拜攝取2～3份就好。

▲▼ 零食吃對不怕胖！營養師教4選擇關鍵。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃選擇高蛋白質的食物

建議盡量選擇高蛋白質含量的零食（一份零食至少含7g蛋白質），可以幫助延長飽足感，也補足正餐攝取不夠的蛋白質。像是雞蛋一顆就有7g蛋白質，堅果也含有少許蛋白質，以花生為例，10顆花生有4g蛋白質，或是無糖優格、鮮奶或鮮奶茶搭配水果，也都是不錯的選擇。

▲▼ 零食吃對不怕胖！營養師教4選擇關鍵。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃先準備好零食

姚晴徽建議，可以事先準備零食小點，且可選擇便於攜帶的食物，以避免飢餓時選擇高油高糖含量的零食。可以的話，零食建議選擇天然的原型食物，像是乳製品、優格、堅果、水果等，或是互相搭配成一份營養均衡的小份餐食。

最後姚晴徽也提醒，有些人會覺得吃的食物熱量越低就越好，但其實標榜健康低熱量的食品，多吃一些的總熱量加起來也和一般零食差不多，所以別因熱量低就猛吃。最好還是仔細閱讀營養標示，選擇精製糖含量低以及添加物較少的食品較佳。

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關鍵字：

減肥, 瘦身, 減脂, 零食, 點心, 不發胖, 挑選, 秘訣, 關鍵, 健康, 營養師

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