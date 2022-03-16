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鄭浩妍LV裙襬被李政宰當「靠手」　網笑翻：適合休息

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記者王蓁蓁 / 台北報導

第27屆美國廣播影評人協會獎（Critics Choice Awards），雖然撞期有「英國奧斯卡」之稱的第75屆英國影藝學院電影獎（BAFTA），現場照樣眾星雲集，包括被稱為Netflix神劇的《魷魚遊戲》主要演員等都現身紅毯，其中鄭浩妍搶先演繹LOUIS VUITTON（路易威登）最新春夏禮服，不規則的裙襬剪裁成一大亮點，不過從私下曝光的生圖中，可以看見李政宰竟把禮服的凸出設計當成「靠手」，瞬間笑翻眾人，大呼：「很適合休息」。

▲鄭浩妍 。（圖／翻攝IG、美聯社）

▲鄭浩妍選穿LV不規則銀色鑲鑽禮服亮相典禮。（圖 / 翻攝IG@hoooooyeony）

鄭浩妍以《魷魚遊戲》脫北者「姜曉」一角爆紅，原先就是超模的她，順勢拿下LV全球品牌大使，並在近日的巴黎大秀中以開場模特兒之姿，為LV的2022秋冬系列揭開序幕，而不久前才剛奪下美國演員工會獎（SAG Awards）的她，雖然這回只是擔任頒獎嘉賓，照樣成為場上焦點。

▲鄭浩妍 。（圖／翻攝IG、美聯社）

▲鄭浩妍 。（圖／翻攝IG、美聯社）

▲鄭浩妍在IG po出李政宰將她的禮服當成「靠手」的搞笑畫面。(圖 / 美聯社、翻攝IG@hoooooyeony）

只見鄭浩妍罕見以貼臉復古捲髮亮相，她選穿LV不規則銀色鑲鑽禮服，裙襬的透膚設計，隱約露出纖瘦美腿，最吸睛的不外乎是禮服兩側凸出的輪廓，前衛模樣與她私下古靈精怪的性格十分吻合，不過也有不少網友歪樓：「不能走她旁邊」、「會被撞到」、「根本武器」，鄭浩妍更在IG po出李政宰將她的禮服當成「靠手」的畫面，搞笑生圖一出，大家狂刷留言：「好方便」、「李政宰懂得運用資源休息」。

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關鍵字：

鄭浩妍, LV, LOUIS VUITTON, 李政宰, 美國廣播影評人協會獎

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