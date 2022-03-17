網購內衣怎麼挑？3個重點穿出渾圓美胸

文／C編

網購內衣CP值高，不能試穿但也更有隱私，成為不少小資女購買內衣的方式，但要如何挑選才能找到適合的款式？這裡面可是有大學問，從尺寸、材質、版型都是重要的關鍵，買對才可以穿出渾圓美胸。

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1.尺寸

買內衣最重要的就是尺寸的挑選，在丈量的方式上，先量上胸圍，是以「胸部最頂處」為基準點，繞在身體水平一圈；下胸圍就是以胸部下緣水平繞身體一圈，上胸圍與下胸圍相減就是罩杯尺寸，這樣就可以糧出最精準的數據。

2.材質

市面上材質百百種，建議要挑柔軟、細緻的材質，才能避免穿了不舒適，像是棉料、蠶絲都是不錯的質料首選，避免有些粗劣的材質穿起來刮傷自己的肌膚，而且越穿越刺，就會讓人心情跟著不美麗。

3.依照需求購買適合的內衣

內衣款式多，像是無鋼圈內衣、運動內衣、機能型內衣等等，罩杯也有分厚杯、薄杯等款式，建議要了解自己需要穿的場合、搭配的服裝，才下標入手，以免穿到不適合的單品，傷到胸部。

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