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「25歲設計師」搶下Ferragamo新創意總監！巨星蕾哈娜也是他粉絲

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記者王則絲／台北報導

義大利奢侈品牌Salvatore Ferragamo自去年5月前任創意總監Paul Andrew離開後，延宕快一年的人事任命終於定案，宣布將由新銳設計師Maximilian Davis擔任品牌新創意總監，並於3月16日正式上任，而第一部作品則會在2023春季系列發表時亮相。令人難以相信的是，Maximilian Davis今年才25歲而已，但他在時尚圈已擁有相當優秀的成績，巨星蕾哈娜、杜娃黎波都曾穿過他的服裝。

▲Ferragamo新任創意總監Maximilian Davis。（圖／品牌提供、IG）

▲Maximilian Davis。（圖／品牌提供）

Maximilian Davis的名字大家或許有些陌生，今年僅25歲的他，出生於英國曼徹斯特，畢業於倫敦時尚學院（London College of Fashion），2020年創立了同名時尚品牌，2021春夏發表首個個人作品，雖然在這之前Maximilian Davis的經歷不多，但其優雅魅惑的剪裁風格相當出眾，迅速在國際間取得知名度，並擄獲名人愛戴，像是蕾哈娜（Rihanna）、杜娃黎波（Dua Lipa）都是他的粉絲。

▲Ferragamo新任創意總監Maximilian Davis。（圖／品牌提供、IG）

▲蕾哈娜、杜娃黎波都曾穿上過Maximilian Davis的設計。（圖／翻攝自IG）

在今年入選LVMH青年設計獎的名單中的Maximilian Davis，在決賽前悄悄消失退賽了，大概就是為了接任Ferragamo創意總監一職做準備，倚著年輕靈魂之姿，Maximilian Davis替將屆滿百年的老牌Ferragamo換上一個關鍵新血，未來將能為Ferragamo帶來什麼新鮮轉變，半年後的時裝秀上就會揭曉，令人期待。

對此Maximilian Davis表示：「我相當榮幸能加入Ferragamo，並感謝有此機會在品牌豐富而深厚的傳統基礎上再接再厲。 Ferragamo 對優雅和精緻的無盡奉獻深深地觸動了我，我期待以義大利精湛的工藝、質量和創新思維來實踐我接下來的時尚願景。」

Salvatore Ferragamo總裁Marco Gobbetti則表示：「我們非常開心地歡迎Maximilian Davis勝任 Ferragamo 創意總監一職。他清晰銳利的時尚眼光和強大的審美品味使他成為同世代中最具才華的設計師之一。Maximilian Davis 的作品以優雅精緻的視覺感官和一貫的精湛技藝著稱。通過他感性的當代視角，秉承創意、工藝、精緻和傑出人才的Ferragamo，將與 Maximilian Davis 攜手譜寫出激動人心的新篇章。」

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關鍵字：

Salvatore Ferragamo, Ferragamo, Maximilian Davis, 新任創意總監, 新銳設計師

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