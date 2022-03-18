小米手環1590元→990元　續航更提升、24小時心率檢測

文／C編

高科技的輔助，讓日常生活更加方便，「Her森森」推出「小米日」活動，發表小米手環6送保護貼、Redmi Note 11S 4G手機 6.43吋 八核心（6G／128G）、真無線藍牙耳機2S等，最低下殺990元，超棒的折扣絕對要手刀搶。

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小米手環6送保貼，售價1590元、特價990元

小米手環6擁有多項的功能，包括24小時心率檢測、睡眠監測、50公尺防水、30種運動模式、磁吸式充電、14天超長續航，內建130＋專屬錶盤，可以配合心情、愛好轉換，＋50％顯示面積，更多訊息一覽無遺，同時具有血氧偵測，隨時深層了解健康狀態。

Redmi Note 11S 4G手機 6.43吋 八核心（6G／128G），特價6999元

1億像素專業相機，可以拍出細緻媲美專業相機的照片，33W Pro快充5,000mAh超大容量電池，縮短充電時間達到26％，加上超大容量電池，外出不用擔心沒電，90Hz AMOLED超流暢螢幕，高更新率享受更加靈敏的觸控體驗。

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小米真無線藍牙耳機2S，特價1995元

智慧無線的藍牙耳機是時下最潮的單品之一，全面新升級，低延遲、24小時續航力、無線充電、雙耳同步傳播，比較上一代的單次續航提升25％、總續航時間提升70％，有效降低聲音延遲，同時具有強烈抗干擾性，可以享受音樂更舒適。