小S挺夏姿曝具俊曄視訊大S「有嚇到」　回應母女關係最新進展





▲小S出席夏姿陳特賣會。（圖／記者黃克翔攝）

記者鮑璿安／台北報導

大S徐熙媛於3月8日閃婚舊情人「酷龍」52歲成員具俊曄，今（15日）小S公開出席夏姿・陳 《拾華》慈善特賣記者會，是她在姊姊閃婚後首度公開露面。面對大批媒體包圍，小S身穿帽T配短褲亮相並一再強調重點是慈善，不過被問到大S與具俊曄時隔20年見面會不會擔心幻滅？小S透露，其實兩人這段期間愛得濃烈，「他們每天視訊打電話，而且歐巴完全沒有用美顏。」

小S形容姊姊大S與具俊曄舊情復燃就像是奇幻小說，她搞笑喊話：「我個人非常想要跟他（具俊曄）見面，希望他盡量在隔離的時候吃少一點，出來的時候可以讓姐妹們大摸特摸。」而外界討論大S先結婚再見面是否會擔心幻滅，小S爆料說，其實是歐巴有嚇到，「他說大S怎麼完全沒變，跟20年前一模一樣，但我姊就說你（具俊曄）變了，變更man了。」

▲ 小S穿著夏姿帽T搭配長衫。（圖／記者黃克翔攝）



而大S未來是否會飛去韓國與具俊曄生活？小S直言不可能，她強調有兩個小孩需要照顧，依具俊曄目前DJ與藝術創作的工作來講，比較可能是具俊曄留在台灣。小S也透露，其實前幾日媽媽已經跟大S吃過飯了，所以關係是有和緩許多，她更大讚姊夫非常成熟溫柔，很能體諒媽媽的心情。

▲夏姿每年定期舉辦《拾華》慈善特賣會活動。（圖／記者黃克翔攝）

夏姿每年定期舉辦《拾華》慈善特賣會活動，每年亦將部份所得捐予教育部的學校教育儲蓄戶，至今已經邁入19年，小S今為夏姿擔任慈善大使，她穿著品牌烏乾紗刺繡上衣搶先逛店。此次特賣會從3月15日至3月21日開跑，商品包括全系列男女服飾、經典手袋、鞋履、領帶、披肩、飾品等配件，總數超過4000項商品，折數1折起。