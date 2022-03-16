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安海瑟薇黑裝不無聊　必備8萬寶格麗蛇包

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▲▼安海瑟薇 。（圖／公關照）

▲安海瑟薇肩背寶格麗包款現身紐約。（圖／寶格麗提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

小包包當道，好萊塢女星安海瑟薇（Anne Hathaway）即使回到紐約有不少物品，也要一手拎著裝滿個人用品的大包，再背上寶格麗（BVLGARI）要價87,100元的Serpenti Forever黑色小包，時髦一下，也為她一身黑的造型，增添亮點。

▲▼安海瑟薇 。（圖／公關照）

▲安海瑟薇拎的寶格麗Serpenti Forever黑色小牛皮手提肩背包，87,100元。

許多女星私下熱愛黑色造型，安海瑟薇利用不同的衣料材質與配件創造層次感，讓一身黑色裝束看起來依然時尚有型，她穿黑衫搭配皮褲，外罩經典風衣、腳踩金扣裝飾短靴，頸部繫上黑白印花絲巾，再背上寶格麗招牌的黑色蛇包，盡顯大明星氣勢。她所背的寶格麗包雖小，但裡面其實有3個收納層，背面外側設有1個貼式夾層，內有1個開放夾層、1個化妝鏡夾層、1個客製化妝鏡，相當實用。

▲▼安海瑟薇 。（圖／公關照）

▲安海瑟薇日前穿Versace 2022春夏秀款的剪裁銀色光澤禮服，搭配泰國品牌PIPATCHARA編織包。（圖／Versace提供，以下同）

安海瑟薇也藉包款傳遞個人理念，日前她出席西南偏南電影節（SXSW）活動，她身穿Versace 2022春夏秀款的剪裁銀色光澤禮服，腰間挖空的設計讓她的腹肌線條若隱若現，讓人讚嘆二寶媽的絕佳狀態，更令人感動的是她拎泰國品牌PIPATCHARA編織包，上面裝飾兩條水藍色、兩條粉紅色與中央一條白色緞帶，正是跨性別旗，傳達她對跨性別兒童的支持。

►安海瑟薇「腰間挖空」曝零贅肉身材　驚人體態網直呼：好瘦！

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關鍵字：

安海瑟薇, BVLGARI, 寶格麗, Versace

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