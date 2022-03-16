口罩蹭也不會掉！5款「超強妝前乳」打造透明肌、提亮膚色超自然

記者李薇／台北報導

比起底妝，自然潤色的單品在後疫情時代下，更受到大家的歡迎，以下就盤點5款厲害的妝前乳系列，不但可以幫助肌膚調整出具有透明感的膚色，更是可以打造出不脫妝的神級單品，有它在就能讓人好放心。

1.嬌蘭 蘭鑽氧蘊極光白金隔離乳，30ml、售價5,700元

以蘭花的根部作為萃取，是一款具有抗老化能量的隔離乳，清爽的乳液質地一推就能抹開，打造出清爽潤澤的保濕效果，同時又可以提亮膚色，創造出均勻透亮的肌膚質感，白金色的包裝更是增添它的奢華高雅，讓人忍不住收藏。

2.su:m37 活水潤澤CC妝前乳，45ml、售價1450元

南韓巨星全智賢肌膚透亮光澤的秘密，就是靠這瓶活水潤澤CC妝前乳，自然提亮的效果非常好，還可以幫助後續底妝更加服貼，同時達到潤澤保濕的效果，絕對是乾性肌膚必備的單品，而且口罩怎麼蹭都不會掉，非常厲害。

3.RMK 隔離霜（典藏版）售價1,400元

RMK的底妝一直都是喜歡日本妝感的女孩的最愛，因為它使用起來完全不黏膩，又擁有水潤的妝效，讓人用起來都覺得非常完美，同時非常適合亞洲肌膚的顏色，一抹就可以自然提亮，這次推出典藏版，絕對要立刻收藏。

4.TOM FORD 時尚高訂濾鏡妝前乳，30ML、售價2,850元

TOM FORD的妝前乳被專業彩妝師譽為專為肌膚量身訂製的濾鏡塑身衣，一抹即刻隱形毛孔、修飾瑕疵，為後續底妝完美鋪陳，讓肌膚自備美肌光圈，不僅可以搭配任何粉底使用、為妝感精緻加分。

5.PONY EFFECT 水透亮光圈妝前乳，40g、售價690元

擠出來是淡淡粉紅色的水透亮光圈妝前乳，可以修飾亞洲女性最害怕的肌膚暗沉問題，輕輕鬆鬆打造出透明感的膚況，比起底妝更可以自然提亮肌膚，創造水亮透光感，韓妞級完美膚色一抹完成，超級簡單又方便。