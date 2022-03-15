瘦子情人節「睡外面」沒跟女友過　帥翻站台「MJ」洩巧妙緣分

記者王則絲／台北報導

饒舌歌手E.SO瘦子今（15日）出席Marc Jacobs 春季Monogram快閃店位於台北信義A11的開幕活動，現場聚集大批粉絲搶著拍照。關於昨日白色情人節怎麼過的？瘦子提到是跟朋友在露營中度過，還曝露自己其實喜歡「睡外面」、「睡地板」。今出席活動也發現，Marc Jacobs的簡稱MJ與頑童MJ116有巧妙共通點，讓瘦子直稱是「緣分」，逛起來特別開心。

▲瘦子出席Marc Jacobs快閃店活動。（圖／品牌提供）



瘦子於日前發行了個人新專輯《EARTHBOUND》，並宣布去年因疫情延期的演唱會，將在8月13日、8月14日重啟攻蛋。今出席精品Marc Jacobs快閃店活動，瘦子身穿滿版Monogram圖騰的上衣與外套現身，為凸顯上身亮點，下半身則是低調黑裝收尾，展現帥氣潮流風範。瘦子透露自己其實很少穿有大Logo的衣服，但是今天的裝扮讓他覺得有「亂中有序」的效果，他認為Marc Jacobs的Monogram有種像「鏈子」的感覺，很帥。

▲瘦子暴露自己「喜歡睡外面、睡地板」。（圖／記者王則絲攝）



接下今日的工作後，瘦子在無意間發現：「我們的簡寫都叫MJ，我覺得蠻有趣的。」巧妙的共通點讓他稱之為緣分。而昨日正逢白色情人節，面對大家好奇的感情生活，瘦子不改作風的又給出意外答案，原來情人節沒與女友一起過，而是和朋友們一起露營度過，他也提到露營是一直以來的興趣，因為「喜歡睡外面、睡地板，不喜歡睡床，在家喝醉的時候會睡地板。」特別的喜好再次展現他的真性情。

▲Marc Jacobs 新光三越台北信義新天地A11館1樓期間限定概念店。（圖／品牌提供）

Marc Jacobs 全新的Monogram圖騰首次亮相於2021的秋冬Run way系列，這次2022春季則推出了完整的系列單品，包括服裝與配件都換上滿版的Monogram，共分為黑白色系以及粉灰色系，該系列以中性設計為出發，且Oversized的剪裁不限男女生穿。

Marc Jacobs特別於3月15日～4月5日在台北信義A11開設快閃店，專門販售全系列的Monogram單品，且裝潢也以全新圖騰貫穿，每個角落都是網美牆。瘦子今日逛完後特別喜歡的是身上穿的小Monogram外套，輕薄材質適合春天，另外他還看上了一款歹徒帽：「蠻帥的。」

▲瘦子看上單品以及更多焦點單品。（圖／記者王則絲攝）



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