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暮光女「超緊液態裙」辣翻全場！性感模樣打趴《魷魚》超模鄭浩妍

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記者鮑璿安／台北報導

27屆美國廣播影評人協會獎（Critics Choice Awards）於台灣時間14日登場，現場星光熠熠，其中「暮光女」克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）以一套Dolce & Gabbana （DG）細肩帶禮服罕見露出姣好身材曲線，柔美程度讓人相當驚艷。而同場還有《魷魚遊戲》女星鄭浩妍身穿Louis Vuitton（LV）禮服，神似凳子的輪廓很難駕馭，讓她瞬間被禮服埋沒。

▲Critics Choice Awards,鄭浩妍, Kristen Stewart。（圖／路透）

▲Critics Choice Awards,鄭浩妍, Kristen Stewart。（圖／路透）

▲克莉絲汀史都華以Dolce & Gabbana香檳色禮服為紅毯戰袍。（圖／路透）

克莉絲汀史都華是香奈兒（CHANEL）品牌大使，此次罕見以Dolce & Gabbana香檳色禮服為紅毯戰袍，細肩帶勾勒唯美鎖骨線條，搭配上閃鑽般的裙身效果，流淌而下伴隨S曲線若隱若現。同時她還以單邊「大波浪」的成熟瀏海造型亮相，復古模樣與過去幹練形象截然不同，不少網友都表示被電到，「狀態太好了吧」、「顏值巔峰」、「怎麼能這麼美」。

▲Critics Choice Awards,鄭浩妍, Kristen Stewart。（圖／路透）

▲Critics Choice Awards,鄭浩妍, Kristen Stewart。（圖／路透）

▲鄭浩妍以LV春夏系列銀色鑲鑽禮服登場。（圖／路透）

選擇同色系禮服的還有超模女星鄭浩妍，她以LV春夏系列銀色鑲鑽禮服登場，堆疊其中的閃片元素，以及不規則裙襬細節創造華麗碰撞效果，只是浮誇的裙子神似椅凳實在很難駕馭，再加上鄭浩妍纖瘦身材難以消化，似乎被埋沒其中。

★圖片為版權照片，由路透供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字：

Critics Choice Awards, 克莉絲汀史都華, Kristen Stewart

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