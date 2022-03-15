2022年百貨母親節檔期總整理包　搶優惠快筆記！

▲上半年百貨最優惠檔期母親節，4月全開打。（圖／Pixabay）

記者蔡惠如／綜合報導

上半年百貨通路最大優惠的母親節檔期，即將在4月份邁入重頭戲，預購會更是從3月底就開始，為搶業績多家通路都先下手為強，美妝保養品自然是萬年主打，週年慶囤的貨現在也用得差不多了吧！母親節首波也正是推出新品與經典商品促銷的時機，把握優惠囤貨，快筆記促銷檔期！

北部

台北101 3／31 ～5／8

微風廣場 4／7 ～5／8

微風南京 4／7 ～5／8

統一時代百貨 3／31 ～5／8

新光三越台北南西 3／31 ～5／8

大葉高島屋百貨公司 4／1 ～5／8

美麗華百樂園 4／14 ～5／8

遠東信義A13 4／14 ～5／10

GLOBAL MALL環球購物中心新北中和 3／31 ～5／8

GLOBAL MALL環球購物中心板橋車站 3／31 ～5／8

GLOBAL MALL環球購物中心南港車站 3／31 ～5／8

GLOBAL MALL環球購物中心林口A9 3／31 ～5／8

比漾廣場 3／24～5／8

新光三越信義新天地 3／31 ～5／8

微風信義 4／7 ～5／8

微風松高 4／7 ～5／8

微風南山 4／7 ～5／8

MEGA CITY板橋大遠百 4／14 ～5／10

遠東百貨寶慶店 4／14 ～5／10

天母新光三越 3／31 ～5／8

SOGO忠孝館 3／31 ～5／8

SOGO敦化館 3／31 ～5／8

SOGO復興館 3／31 ～5／8

遠東百貨（板橋中山店） 4／14 ～5／10

京站購物中心 3／31 ～5／8

SOGO天母店 3／31 ～5／8

新光三越台北站前店 3／31 ～5／8

宏匯廣場 4／1 ～5／10

桃園統領百貨 4／1 ～5／9

遠東百貨桃園店 4／14 ～5／10

台茂購物中心 3／31 ～5／8

新光三越桃園站前店 3／31 ～5／8

中壢大江購物中心 4／14 ～5 ／8

GLOBAL MALL環球購物中心桃園A8 3／31 ～5／8

GLOBAL MALL環球購物中心桃園A19 3／31 ～5／8

新竹大遠百 4／14 ～5／10

SOGO桃園店 3／31 ～5／8

SOGO中壢店 3／31 ～5／8

新光三越桃園大有店 3／31 ～5／8

Big City新竹巨城購物中心 3／31 ～5／8

中部

廣三SOGO百貨 3／16～5／8

台中中友百貨3／17～5／9

TOP CITY台中大遠百 3／18～5／10

新光三越台中中港 3／31 ～5／8

太平洋百貨豐原店 3／31 ～5／9

遠東百貨嘉義店 4／14 ～5／10

新光三越嘉義垂楊店 3／31 ～5／8

南部

台南南紡購物中心 3／24～5／9

高雄統一時代百貨 3／31 ～5／8

SKM PARK 4／21 ～5／10

新光三越台南中山店 3／31 ～5／8

新光三越高雄三多店 3／31 ～5／8

漢神巨蛋購物廣場 4／14 ～5／8

遠東百貨高雄店 4／14 ～5／8

屏東太平洋百貨 4／7～5／8

遠東百貨台南成功店 4／14 ～5／10

新光三越台南西門店 3／31 ～5／8

SOGO高雄店 3／31 ～5／8

新光三越高雄左營店 3／31 ～5／8

漢神百貨公司 4／14 ～5／8

GLOBAL MALL環球購物中心新左營車站 3／31 ～5／8

GLOBAL MALL環球購物中心屏東店 3／31 ～5／8

東部

蘭城新月廣場：3／24 ～ 5／8

遠東百貨花蓮： 4／14 ～5／10