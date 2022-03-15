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2022年百貨母親節檔期總整理包　搶優惠快筆記！

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▲▼女人逛街。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲上半年百貨最優惠檔期母親節，4月全開打。（圖／Pixabay）

記者蔡惠如／綜合報導

上半年百貨通路最大優惠的母親節檔期，即將在4月份邁入重頭戲，預購會更是從3月底就開始，為搶業績多家通路都先下手為強，美妝保養品自然是萬年主打，週年慶囤的貨現在也用得差不多了吧！母親節首波也正是推出新品與經典商品促銷的時機，把握優惠囤貨，快筆記促銷檔期！

▲購物,血拼,買東西,口罩,逛街,疫情,週年慶,周年慶,百貨。（圖／unsplash）

北部
台北101 3／31 ～5／8
微風廣場 4／7 ～5／8
微風南京 4／7 ～5／8
統一時代百貨 3／31 ～5／8
新光三越台北南西 3／31 ～5／8
大葉高島屋百貨公司 4／1 ～5／8
美麗華百樂園 4／14 ～5／8
遠東信義A13 4／14 ～5／10
GLOBAL MALL環球購物中心新北中和 3／31 ～5／8 
GLOBAL MALL環球購物中心板橋車站 3／31 ～5／8
GLOBAL MALL環球購物中心南港車站 3／31 ～5／8
GLOBAL MALL環球購物中心林口A9 3／31 ～5／8
比漾廣場 3／24～5／8
新光三越信義新天地 3／31 ～5／8
微風信義 4／7 ～5／8
微風松高 4／7 ～5／8
微風南山 4／7 ～5／8
MEGA CITY板橋大遠百 4／14 ～5／10
遠東百貨寶慶店 4／14 ～5／10
天母新光三越 3／31 ～5／8
SOGO忠孝館 3／31 ～5／8
SOGO敦化館 3／31 ～5／8
SOGO復興館 3／31 ～5／8
遠東百貨（板橋中山店） 4／14 ～5／10
京站購物中心 3／31 ～5／8
SOGO天母店 3／31 ～5／8
新光三越台北站前店 3／31 ～5／8
宏匯廣場 4／1 ～5／10
桃園統領百貨 4／1 ～5／9
遠東百貨桃園店 4／14 ～5／10
台茂購物中心 3／31 ～5／8
新光三越桃園站前店 3／31 ～5／8
中壢大江購物中心 4／14 ～5 ／8
GLOBAL MALL環球購物中心桃園A8 3／31 ～5／8
GLOBAL MALL環球購物中心桃園A19 3／31 ～5／8
新竹大遠百 4／14 ～5／10
SOGO桃園店 3／31 ～5／8
SOGO中壢店 3／31 ～5／8
新光三越桃園大有店 3／31 ～5／8
Big City新竹巨城購物中心 3／31 ～5／8

中部
廣三SOGO百貨 3／16～5／8
台中中友百貨3／17～5／9
TOP CITY台中大遠百 3／18～5／10
新光三越台中中港 3／31 ～5／8
太平洋百貨豐原店 3／31 ～5／9
遠東百貨嘉義店 4／14 ～5／10
新光三越嘉義垂楊店 3／31 ～5／8

南部
台南南紡購物中心 3／24～5／9
高雄統一時代百貨 3／31 ～5／8
SKM PARK 4／21 ～5／10
新光三越台南中山店 3／31 ～5／8
新光三越高雄三多店 3／31 ～5／8
漢神巨蛋購物廣場 4／14 ～5／8
遠東百貨高雄店 4／14 ～5／8
屏東太平洋百貨 4／7～5／8
遠東百貨台南成功店 4／14 ～5／10
新光三越台南西門店 3／31 ～5／8
SOGO高雄店 3／31 ～5／8
新光三越高雄左營店 3／31 ～5／8
漢神百貨公司 4／14 ～5／8
GLOBAL MALL環球購物中心新左營車站 3／31 ～5／8
GLOBAL MALL環球購物中心屏東店 3／31 ～5／8

東部
蘭城新月廣場：3／24 ～ 5／8
遠東百貨花蓮： 4／14 ～5／10

關鍵字：

母親節, 百貨, 檔期

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