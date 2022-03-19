台南不虧「美食之都」稱號　鴨腿飯、麝香葡萄愛玉冰7間都藏著驚人美味

圖、文／MENU美食誌

冰品、布朗尼、鴨肉飯、薏仁、碗粿、牛肉湯，各式甜鹹美食在台南都應有盡有！

清水堂愛玉專賣店

台南市／中西區

必吃由麝香葡萄層層疊疊堆起的麝香葡萄布丁愛玉冰，底層是剉冰加愛玉，麝香葡萄間鑲嵌著粉圓，在冰頂端放置了手工布丁，整體鮮甜又多汁！

▲清水堂愛玉專賣店（圖／美食客Hann提供）

堯平

台南市／中西區

布朗尼濃郁香甜、溼潤綿密且入口即化，很有生巧克力的口感，整體甜度並不會很高，放進烤箱烘烤後別有一番風味！

▲堯平（圖／美食客momo提供）

鳳姐鴨肉飯

台南市／中西區

必點不到百元的鴨腿飯，不只鴨肉蓋在飯上，鴨肉底下還藏有筍乾、滷蛋、油豆腐跟梅干，軟嫩的肉質、肥美的鴨皮、濃郁的鴨味，調味剛好，鹹淡適中！

▲鳳姐鴨肉飯（圖／美食客Lane的吃貨人生提供）

CHUN純薏仁。甜點。

台南市／中西區

以薏仁為主，供應兩款甜點和一款飲料。必吃白玉紅豆薏仁，冰涼薏仁相當飽滿，質地濃稠軟綿，拌上綿密紅豆，一旁附上帶有淡淡抹茶香的白玉，口感超Ｑ彈！

▲CHUN純薏仁。甜點（圖／美食客吃貨安提供）

富盛號碗粿

台南市／中西區

位於永樂市場的人氣小吃，只販售碗粿和魚羹兩種品項。碗粿軟綿中帶點紮實感，醬油不會死鹹，魚羹份量多且湯頭味道鮮甜美味！

▲富盛號碗粿（圖／美食客涵兒提供）

阿裕牛肉涮涮鍋

台南市／仁德區

牛肉爐湯底是牛筋、牛骨與多種蔬果的黃金比例組合，火鍋一上桌已有簡單的高麗菜、番茄等蔬果，牛肉以熱湯川燙就鮮嫩油潤中帶點脆勁，鮮甜滋味讓人難以忘懷。

▲阿裕牛肉涮涮鍋（圖／美食客Joel Wu提供）

矮仔成蝦仁飯

台南市／中西區

必吃蝦仁飯，米飯吃起來濕潤且帶有淡淡的鹹甜味，蝦仁肉口感Q彈，吃得到蝦仁的鮮味，建議可以搭配其他小菜或是湯。

▲矮仔成蝦仁飯（圖／美食客Lilith提供）

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