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台北6間質感餐廳輕鬆收服另一半的心　美食配美景浪漫剛剛好

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圖、文／MENU美食誌

異國料理、夜景餐廳，浪漫氛圍下最能享受愛情的微醺！

屋頂上 THE TOP
台北市／士林區

陽明山上知名的夜景餐廳，峇里島風的裝潢會讓人有誤入海島國家的錯覺，底下會隨著光影變化的白色泳池，絕對是必拍的浪漫美景！

▲餐廳 。（圖／美食誌提供、翻攝FB@屋頂上）

▲屋頂上 THE TOP（圖／美食客吃貨與運動並存的矛盾小妞提供）

CANTINE MARAIS 瑪黑餐酒
台北市／松山區

從精緻的家居選物店變成為浪漫餐廳，從裝潢到餐點都很有質感，店內以歐陸文化藝術的特色為靈感，餐點以法式料理為主軸，推出許多滋味豐富的歐陸料理。

▲餐廳 。（圖／美食誌提供、翻攝FB@屋頂上）

▲CANTINE MARAIS 瑪黑餐酒（圖／美食客拗嗚提供）

極度浪漫 SUPER XOXO
台北市／中山區

240坪的都市秘密花園，六棟歐式玻璃屋散落在戶外花園，彷彿來到歐洲的咖啡館，店家菜色以義式料理為主，一個人低消250元。

▲餐廳 。（圖／美食誌提供、翻攝FB@屋頂上）

▲極度浪漫 SUPER XOXO（圖／美食客Ashley提供）

莫爾頓牛排館 MORTON’S THE STEAKHOUSE微風信義
台北市／信義區

位在信義微風45樓，都會風的裝潢非常時尚，大片的玻璃窗設計讓人能輕鬆將台北市夜景盡收！餐點採單點模式、餐點份量相當足夠！

▲餐廳 。（圖／美食誌提供、翻攝FB@屋頂上）

▲莫爾頓牛排館 MORTON’S THE STEAKHOUSE微風信義（圖／美食客Elina的警報讚美食提供）

N°168牛排館 PRIME STEAKHOUSE大直本館
台北市／中山區

位在大直維多利亞酒店四樓，連續奪得多年的米其林推薦，踏入店裡映入眼簾的是開放式的廚房，主菜可依照個人食量選擇不同的oz數。

▲餐廳 。（圖／美食誌提供、翻攝FB@屋頂上）

▲N°168牛排館 PRIME STEAKHOUSE大直本館（圖／美食客隔壁陳太太提供）

香頌私宅洋樓
台北市／中山區

位在建國高架橋旁的白色歐式洋樓，私宅擁有高度的隱密性，經常有人在此包場辦活動甚至是求婚！菜色融合法、義、歐陸等風格，十分多樣美味。

▲餐廳 。（圖／美食誌提供、翻攝FB@屋頂上）

▲香頌私宅洋樓（圖／美食客森林裡的小園丁提供）

防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

關鍵字：

MENU美食誌, 餐廳, 高級餐廳, 約會

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