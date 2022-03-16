fb ig video ETtoday search mobile

看似灑脫「分手痛超久」星座Top 3 ！　第一名不打擾其實默默療傷

>

▲星座 。（圖／翻攝自unsplash）

▲看似灑脫，其實分手痛超久星座Top 3 。（示意圖／翻攝自unsplash）

記者鮑璿安／台北報導

結束一段感情後，有些人習慣把傷口展現出來，但也有一部分人屬於看似瀟灑，其實默默痛很久，以星座角度來觀察，現在就公開分手走不出來的星座Top 3 ！

Top 3 射手座

射手座看似在分手後完全不受影響，其實沒心沒肺只是他們的表面而已，實際上射手對愛情比誰都要死心塌地，但他們從不表現出來，愛面子到連朋友都很難察覺射手的心情變化。射手就算再喜歡也不會開口挽留，故作瀟灑的樣子，來維持自己情場高手的名號。

Top 2 天秤座

天秤座屬於分手當下沒什麼感覺，但久而久之才發現自己離不開對方，這時候高姿態的天秤也不會再採取行動，而是默默在心裡給對方留一個位置，這也是為什麼天秤座很容易舊情復燃的原因。因為天秤當下可以瀟灑斷開，不過卻忘不了當時的痛，時間久了再遇到那個人又開始心動。

Top 1 獅子座

獅子座習慣自己麻痺自己，催眠自己分手應該瀟灑一些，其實想越多越難以放下，獅子看似對什麼都不在乎，不過內心深處卻會有柔軟的一面，他們習慣自己療傷，而且分開就不會去打擾別人，會做到像是人間蒸發一樣，但是現實生活卻很痛苦。

►大S天秤座上榜！最容易復合舊愛星座Top 3 　第一名看對眼就動搖

►「單身過更爽」星座Top 3 ！　冠軍懶得戀愛，享受自由沒人管
 

關鍵字：

星座, 運勢, 分手, 射手座, 天秤座, 獅子座

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

暮光女「超緊液態裙」辣翻全場！性感模樣打趴《魷魚》超模鄭浩妍

暮光女「超緊液態裙」辣翻全場！性感模樣打趴《魷魚》超模鄭浩妍

小S瘦回巴掌臉！親曝「一日瘦身菜單」，這兩樣多吃不會胖

小S瘦回巴掌臉！親曝「一日瘦身菜單」，這兩樣多吃不會胖

零食吃對不怕胖！營養師教4個選擇關鍵　「這類人」可吃不只一份

零食吃對不怕胖！營養師教4個選擇關鍵　「這類人」可吃不只一份

營養師點名「消水腫食物」，提醒「咖啡喝錯」小心熱量上身 看似灑脫「分手痛超久」星座Top 3 ！　第一名不打擾其實默默療傷 「妙麗」罕見紅毯失誤！超美深V羽毛裙全敗在頭髮：為什麼毀了她 3秒就可以綁好的「優雅馬尾」　搭車通勤就能輕鬆綁超方便 值得入手的小眾包包TOP 10！BV、BOY CHANEL平替款不到1萬就可收 星巴克3／16起「連續10天」數位活動　用1分鐘爽賺「全品項買一送一」 枕頭材質羽絨、乳膠、記憶棉好複雜　睡覺怕熱選這2種最好

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面