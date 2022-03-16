看似灑脫「分手痛超久」星座Top 3 ！　第一名不打擾其實默默療傷

▲看似灑脫，其實分手痛超久星座Top 3 。（示意圖／翻攝自unsplash）

記者鮑璿安／台北報導

結束一段感情後，有些人習慣把傷口展現出來，但也有一部分人屬於看似瀟灑，其實默默痛很久，以星座角度來觀察，現在就公開分手走不出來的星座Top 3 ！

Top 3 射手座

射手座看似在分手後完全不受影響，其實沒心沒肺只是他們的表面而已，實際上射手對愛情比誰都要死心塌地，但他們從不表現出來，愛面子到連朋友都很難察覺射手的心情變化。射手就算再喜歡也不會開口挽留，故作瀟灑的樣子，來維持自己情場高手的名號。

Top 2 天秤座

天秤座屬於分手當下沒什麼感覺，但久而久之才發現自己離不開對方，這時候高姿態的天秤也不會再採取行動，而是默默在心裡給對方留一個位置，這也是為什麼天秤座很容易舊情復燃的原因。因為天秤當下可以瀟灑斷開，不過卻忘不了當時的痛，時間久了再遇到那個人又開始心動。

Top 1 獅子座

獅子座習慣自己麻痺自己，催眠自己分手應該瀟灑一些，其實想越多越難以放下，獅子看似對什麼都不在乎，不過內心深處卻會有柔軟的一面，他們習慣自己療傷，而且分開就不會去打擾別人，會做到像是人間蒸發一樣，但是現實生活卻很痛苦。

►大S天秤座上榜！最容易復合舊愛星座Top 3 第一名看對眼就動搖

►「單身過更爽」星座Top 3 ！ 冠軍懶得戀愛，享受自由沒人管

