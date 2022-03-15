枕頭材質羽絨、乳膠、記憶棉好複雜　睡覺怕熱選這2種最好

▲各類枕頭材質各有特色，要選擇自己需求的才會好用。（圖／日比家族提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

睡眠是身體休息、釋放壓力與復原的時機，如果睡不好很容易影響到正常生活，又到了3／18世界睡眠日，雖然人生中有很多東西要忙，能好好睡個好覺永遠是最重要的事情之一，然而能有一夜好眠有很多綜合性因素，若覺得換床墊太麻煩，不如先換上一顆好睡的枕頭，旗下擁有多款寢具品牌的日比家族表示，枕頭材質選擇很多，最好先知道各材質特性，才能找到對的舒適枕。

羽絨枕

羽絨枕的蓬鬆度為枕類中的翹楚，且由於絨毛為球狀且富含天然油脂，不容易糾結成塊，長久使用回彈性佳且不易塌陷，材質也是最輕盈的，其重量只有一般棉花枕的二分之一，良好的吸濕透氣性，能使熱氣迅速的排出，達到良好的溫度調節與循環效果，因此能夠隨時保持乾爽舒適，睡眠時較不易有潮濕悶熱感。

▲WENTEX 30/70羽絨枕，有30%羽絨加70%小羽毛，高度適中，原價2入6,800元，特價2入3,400元。

記憶棉

記憶棉擁有特殊的「溫感塑形性」與「低反彈性」，能吸收頭頸部的壓力，當接觸人體體溫時，接觸溫度的部分會變軟，使記憶枕貼近肌膚時擁有較軟的觸感，完整的包覆貼合頭部與頸部的空隙，且承受反作用力的良好效果，可以有效的吸收頭部與肩頸的壓力，能提供頸椎完整的支撐功能，建議在選購時能找試躺測試的通路，選出最好的睡眠高度枕。

▲EBC 柔膠記憶枕採惰性記憶棉，偏高的高度設計，適合喜歡側睡或體型厚實者使用，2入原價5,000元，特價2入1,980元。

乳膠枕

是取自於天然橡膠樹切割樹皮後所取得的樹脂，透過多重步驟生產程序形成高彈性特質，擁有獨特的高彈性與支撐性、固定性佳，同時具有矯正功能及向下支撐效果，能提供人體頭部頸椎貼適的支撐。

此外，天然乳膠內有千萬個互相連接的小氣泡和獨特氣孔，能自動通風透氣，提供良好的散熱性，吸汗排濕性能優越。而乳膠成型時添加的氧化鋅，也能抑制細菌繁殖，天然植物蛋白油脂不吸附水份，不易滋生細菌塵螨，適合過敏體質及兒童使用。

▲BOSSA工學按摩乳膠枕，表布添加天絲萊賽爾纖維，讓觸感更加透氣舒適，原價3,680元，特價2,680元。

抗菌防螨過敏枕

以抗菌材質達到防螨防過敏的功效，如特殊纖維、抗菌銀離子或是抗菌生產過程等，有媲美羽絨枕的觸感，非動物性材質也適合過敏體質者使用，且因是化學纖維，不需做特別的保養照顧，只要按時用清水清洗後風乾，保持清潔即可，因不易滋生細菌塵螨，也適合過敏體質使用。

▲BOSSA 高效抗菌防螨彈力枕，立體三內層結構，上層利用中空管的彈力特性，帶來蓬鬆回彈觸感，原價3,280元。



