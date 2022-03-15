Lisa超帥機場時尚電翻！　近看發現「毛躁頭髮」網心疼：別漂了

記者王則絲／台北報導

韓女團BLACKPINK成員Lisa日前現身仁川機場前往法國巴黎，一改熟悉的人間芭比形象，這天她身穿挺拔的墊肩西裝亮相，一身俐落造型反而是噴發帥氣氛圍感，令人耳目一新的機場時尚獲得讚賞，不過眼尖粉絲就發現，Lisa的一頭金色短髮顯得十分毛躁，讓網友不禁心疼：「還是別漂了。」

Lisa日前現身仁川機場準備出國，工作行程之外的時刻Lisa也十分認真穿搭，一改性感甜美的「人間芭比」風格，或是她私服喜愛的街頭嘻哈風，這次的機場穿搭Lisa穿著一件CELINE長版的格紋墊肩西裝，搭配修長黑西裝褲以及樂福鞋，內搭白色高領上衣則凸顯胸前的寶格麗項鍊，手上還拎著一只CELINE經典16包，不愧是稱職的代言人，帥氣俐落的機場時尚獲網友們大大讚賞，紛紛被電暈。

safe flight lisa pic.twitter.com/MvqT8M8qfU — lisa pics (@lalisarchive) March 12, 2022

Lisa這天並沒有特別施作妝髮，妝容偏清淡，只有眼線加深神韻，頭髮看起來則只是簡單整理而已，就有粉絲們眼尖的發現，Lisa一頭經過多次漂染的金色短髮，在鏡頭下顯得毛躁不堪，髮質明顯因為過度造型而受損，讓粉絲不禁替她感到心疼，「雖然金髮很有芭比感，但還是別漂了。」、「髮質不好了。」

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