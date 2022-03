Lisa超帥機場時尚電翻！　近看發現「毛躁頭髮」網心疼：別漂了

記者王則絲/台北報導

韓女團BLACKPINK成員Lisa日前現身仁川機場前往法國巴黎,一改熟悉的人間芭比形象,這天她身穿挺拔的墊肩西裝亮相,一身俐落造型反而是噴發帥氣氛圍感,令人耳目一新的機場時尚獲得讚賞,不過眼尖粉絲就發現,Lisa的一頭金色短髮顯得十分毛躁,讓網友不禁心疼:「還是別漂了。」

Lisa日前現身仁川機場準備出國,工作行程之外的時刻Lisa也十分認真穿搭,一改性感甜美的「人間芭比」風格,或是她私服喜愛的街頭嘻哈風,這次的機場穿搭Lisa穿著一件CELINE長版的格紋墊肩西裝,搭配修長黑西裝褲以及樂福鞋,內搭白色高領上衣則凸顯胸前的寶格麗項鍊,手上還拎著一只CELINE經典16包,不愧是稱職的代言人,帥氣俐落的機場時尚獲網友們大大讚賞,紛紛被電暈。

Lisa這天並沒有特別施作妝髮,妝容偏清淡,只有眼線加深神韻,頭髮看起來則只是簡單整理而已,就有粉絲們眼尖的發現,Lisa一頭經過多次漂染的金色短髮,在鏡頭下顯得毛躁不堪,髮質明顯因為過度造型而受損,讓粉絲不禁替她感到心疼,「雖然金髮很有芭比感,但還是別漂了。」、「髮質不好了。」

