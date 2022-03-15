fb ig video ETtoday search mobile

Lisa超帥機場時尚電翻！　近看發現「毛躁頭髮」網心疼：別漂了

>

記者王則絲／台北報導

韓女團BLACKPINK成員Lisa日前現身仁川機場前往法國巴黎，一改熟悉的人間芭比形象，這天她身穿挺拔的墊肩西裝亮相，一身俐落造型反而是噴發帥氣氛圍感，令人耳目一新的機場時尚獲得讚賞，不過眼尖粉絲就發現，Lisa的一頭金色短髮顯得十分毛躁，讓網友不禁心疼：「還是別漂了。」

Lisa日前現身仁川機場準備出國，工作行程之外的時刻Lisa也十分認真穿搭，一改性感甜美的「人間芭比」風格，或是她私服喜愛的街頭嘻哈風，這次的機場穿搭Lisa穿著一件CELINE長版的格紋墊肩西裝，搭配修長黑西裝褲以及樂福鞋，內搭白色高領上衣則凸顯胸前的寶格麗項鍊，手上還拎著一只CELINE經典16包，不愧是稱職的代言人，帥氣俐落的機場時尚獲網友們大大讚賞，紛紛被電暈。

Lisa這天並沒有特別施作妝髮，妝容偏清淡，只有眼線加深神韻，頭髮看起來則只是簡單整理而已，就有粉絲們眼尖的發現，Lisa一頭經過多次漂染的金色短髮，在鏡頭下顯得毛躁不堪，髮質明顯因為過度造型而受損，讓粉絲不禁替她感到心疼，「雖然金髮很有芭比感，但還是別漂了。」、「髮質不好了。」

►賽琳娜狀態絕佳美回巔峰！大紅色禮服「胸口中空」托出豐滿上圍

►Jennie巴黎私服狂「炫腹」！　轉過身更辣「性感腰窩」現形

關鍵字：

Lisa, Blackpink, 機場穿搭, 機場時尚, 仁川機場

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

小S瘦回巴掌臉！親曝「一日瘦身菜單」，這兩樣多吃不會胖

小S瘦回巴掌臉！親曝「一日瘦身菜單」，這兩樣多吃不會胖

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北　插旗新莊宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北　插旗新莊宏匯

星巴克3／16起「連續10天」數位活動　用1分鐘爽賺「全品項買一送一」

星巴克3／16起「連續10天」數位活動　用1分鐘爽賺「全品項買一送一」

為什麼斷捨離常常失敗？第2點超重要，只要做了絕對可以重歸極簡生活 「妙麗」罕見紅毯失誤！超美深V羽毛裙全敗在頭髮：為什麼毀了她 顏值再高也沒用！心理學家揭秘5個讓你「一直單身」的原因 看似溫和，其實超不好惹的3大星座！Top 1心思深沈，狠起來不手軟 提離職後被問下一步　3種情況千萬別說 準到心坎裡！「動物園心理測驗」，秒測你是否該換工作 30秒心測「常用的辦公室文具」　透露你的隱藏工作能力

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面