最強「亮眼精華」讓你眼周-5歲！香奈兒頂級金燦、SK-II搭陶瓷滾珠

▲眼周肌膚狀態好，看起來就顯年輕。（圖／翻攝IG@hongsuzu）

記者張毓容／綜合報導 圖／品牌提供

眼周是全臉肌膚最細緻薄透之處，也因此，臉上的第一條紋路通常就出現在眼周，就算年紀輕，一旦眼周肌膚狀況不好，就很容易顯老顯疲憊，尤其在「後疫情時代」，戴上口罩只露出雙眼，讓眼周狀態更被放大，眼部保養更不能輕忽！近來SK-II、香奈兒及歐舒丹都推出全新眼部精華，可幫助對抗眼周暗沈、細紋、乾燥等狀況，讓眼周肌膚亮起來，遠離老化危機。

▲SK-II 光蘊環采眼部精華，20ml，NT$4,700。



獲獎無數的SK-II超肌因系列，首次推出專攻眼周暗沈的高科技眼部精華「光蘊環采眼部精華」，配方蘊含經典成分 PITERA™及SK-II最先進的超肌因光蘊技術，更添加全新清眸雙重複合成分，能維持肌膚健康代謝，淡化黯沉，讓眼周肌膚變得透亮緊緻，同時更柔嫩。質地輕盈外，搭配陶瓷滾珠設計，能幫助按摩眼周，改善循環、涼感降溫，不僅呵護眼周肌膚，幫助雙眼放鬆。

▲CHANEL 奢華金燦賦活亮眼精萃，15ml，NT8,400。



香奈兒頂級保養「奢華金燦系列」，將於今年4月推出最新力作「奢華金燦賦活亮眼精萃」，承襲奢華金燦系列的全方位養膚概念和逆齡保養精華，包含核心天然成分「五月梵尼蘭精萃PFA」、黃金麒麟草，能使肌膚豐潤澎彈、恢復眼周緊緻彈力，並淡化細紋，煥亮眼周肌膚色澤，恢復雙眸明亮神采。輕盈細緻的水凝乳質地，塗抹後立即化開融於肌膚，使用後清新舒適，沒有黏膩殘留感。

▲歐舒丹 光萃肌活亮眼修護露，100ml，NT3,900；150ml，NT$5,600。



歐舒丹2020年首創推出眼部專用前導精華「亮眼星光瓶」光萃肌活亮眼修護露，一上市就大受歡迎，今年3月再度推出全新升級版，注入10倍濃縮蠟菊精華油，搭配「擬生態萃取技術」取得的蠟菊超導舒緩精萃和1,600顆獨特光微導晶球，滲透效果更提升。專為脆弱眼周設計的96%天然成分，能持續保濕鎖水，有效舒緩泛紅敏弱、撫平細紋，提升肌膚防護力，改善肌膚彈力，使雙眼明亮有神。

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