伊能靜自曝吃很多反而瘦3斤！公開「易瘦體質」養成4秘訣

▲伊能靜不僅肌膚保養得宜，連身材也維持得好。

記者張毓容／綜合報導 圖／翻攝伊能靜微博、小紅書

今年54歲的伊能靜是出了名的凍齡女星代表，從肌膚狀態到苗條身材都維持得很好，常被網友大讚「根本吃了防腐劑」。因爲常被粉絲問「怎麼可以瘦得快？」她近日就分享了自己養成「易瘦體質」的4個秘訣，更舉例自己最近太忙碌，雖然吃的不少，但體重還是瘦了3斤（約1.5公斤），就是她一直都在努力養成易瘦體質的成果。

首先她提到，想要瘦得快，少吃大量運動就可以，但這樣瘦下來後，一旦不（運）動喝水都會胖回來。而易瘦體質是可以培養出來的，不是短期努力就可以，從飲食到生活習慣持續堅持才是養成易瘦體質的關鍵。

＃控制糖分攝取



不是光少吃就有用，少吃什麼更重要。糖分是造成肥胖和膠原蛋白減少的原因，因為糖分會讓人愉悅，所以吃糖是會有依賴性的，而控糖後會讓人更有專注力。

但她也提醒，「不是讓你完全不吃糖，畢竟澱粉、飲料、醬汁拉裡都有糖分，所以今天喝了高糖飲料，就放棄碳水，今天（吃了）大量碳水就別喝高糖飲料，這樣的意識還是可以有的。」

＃大量喝水



很多人以為喝果汁、奶茶或喝湯都有算是水分，但其實不是，每天喝1500ml的水，才是身體需要的。她也舉例，像是一杯全糖奶茶，已經不是水而是糖水，這是不一樣的概念，水分能幫助身體代謝，而代謝又是養成易瘦體質的重中之重。

＃保持體溫



少運動的人很少出汗，虛寒的身體容易水腫，所以泡澡、泡腳都很有幫助，她自己甚至到了夏天依然有泡澡習慣，就是為了排汗。她也提醒，泡完澡後記得大量補充水分，做做瑜伽、放鬆姿勢，入睡前讓自己完全放鬆，體溫不要高高低低，少吃寒冷食物，不但能幫助維持體質，更能養成好氣色。

＃每天動10分鐘



對有些人來說，常上健身房真的很難，她透露連自己身邊的朋友也說「健身真是有錢有閒的事」，從出門到健身房，到健身完洗澡，就算只花40分鐘健身，整趟下來可能就需要2個小時，尤其如果家裡有小孩、上下班交通時間長或嚐加班的人，長期下來就很容易堅持不了。

她分享自己的經驗是，想要快速瘦身，健身打拳，無氧搭配有氧真的會瘦很快，但想要保持（運動習慣），每天10分鐘更有效，不用很劇烈的運動，舉凡拉伸、瑜伽、跳舞3首歌或散步，給自己不同的變化，只要讓身體動起來，都能幫助線條柔和。

►星・變美／大S徐熙媛越活越少女！「20年不變」凍齡美貌靠6秘訣



►零食吃對不怕胖！營養師教4個選擇關鍵 「這類人」可吃不只一份



►不用算熱量、記菜單！營養師教5個超簡單「減肥飲食」小技巧