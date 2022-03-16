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日本小測驗「選擇一條跑步路徑」　看出專屬你「磨練美感」的方法

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記者王則絲／綜合報導

忙碌的生活常讓人過著一成不變的日子、又了無新意，偏偏許多工作上最要求的就是要有創意、有新點子，並且講求美感，而你是否常常覺得自己已經江郎才盡了？靈感與美感都需要補充才行，最近日本網站上就有一個小測驗，從「選擇一條跑步路徑」，來看出專屬於你，如何在日常生活當中「找到靈感與磨練美感」的方法。

▲心測。（圖／翻攝自FYTTE）

▲現在要進行跑步訓練，請從以下三條路徑選出一條？（圖／翻攝自FYTTE）

Ｑ：現在要進行跑步訓練，請從以下三條路徑選出一條？

Ａ：公園路線

Ｂ：山路路線

Ｃ：海濱路線

【解析】

【解析】

【解析】

Ａ：公園路線

選擇公園路線的你，「接近大自然」會是適合你的方法。空閒時間不要只想著待在家裡耍廢，可以多安排一點豋山行或是水邊活動，若真是抽不出遊玩時間，也可以試試在家中、辦公區域種植些花草植物，多多接近大自然將能刺激你的藝術天賦，舉凡戶外的陽光、一點細雨或是混雜多種氣味的空氣，都能加深你感官的作用，藉以放鬆心情、同時激發出新想法。

Ｂ：山路路線

選擇山路路線的你，「聽音樂」會是適合你的方法。想要提升對於日常美感的敏銳度，你可以從多聽自己喜歡的音樂開始，戴著耳機、放著音樂重新走過平常黯淡無光的路線，你會發現許多東西開始吸引你的注意，以此磨練感受力，更有機會能找到新的事物與靈感。

Ｃ：海濱路線

選擇海濱路線的你，「接觸攝影與繪畫」會是適合你的方法。當生活覺得一籌莫展的時候，不妨去看看一些有興趣的攝影展或藝術展覽，當你累積一定的欣賞經驗後，會發現自己的審美力會改變與提高，能看見以往不曾看見的角度，與思考以往不曾思考過的方向。

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