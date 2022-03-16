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一聞就愛上！春夏3款「話題香水」，diptyque限量杜桑好美

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▲▼香水盤點。（圖／品牌提供）

▲香水不只香氣脫俗，外型更是比美。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

氣溫逐漸炎熱，專屬春夏的限定香氣一一報到，踩著陽光的午後，噴上最適合自己的香水，就像剛洗完澡的自然芳香，誰能不愛？

▲▼香水盤點。（圖／品牌提供）

▲L’OCCITANE夜櫻淡香水，50ml，2,100元。

歐舒丹運用來自呂貝宏地區的櫻花，打造出星夜櫻花限量系列，捕捉櫻花於星夜中綻放的醉人時分，前調清新細膩，中調花香怡人優雅，再以柔和的麝香調作結，展現出神秘的女性魅力，推出限定夜櫻限量香氛系列。

▲▼香水盤點。（圖／品牌提供）

▲diptyque 2022限量杜桑淡香水，100ml，4,250元。

diptyque全球同步發售「限量杜桑系列，特別邀請時尚攝影大師Tim Walker，以他的視角詮釋這份記憶中充滿輕盈而奢華的花香。在杜桑淡香精中，晚香玉的芬芳更加持久誘人。潔白的花朵彷彿就在暮色籠罩的木造小亭子前被精心採摘，於黃昏時分散發出最靈動的香氣。

▲▼香水盤點。（圖／品牌提供）

▲(MALIN+GOETZ) 草莓淡香精，50ml，3,500元。

你心中的草莓香水是什麼味道？(MALIN+GOETZ) 以意想不到的全新氣息解構草莓，清新、明亮的佛手柑和粉紅胡椒，帶出刺激、亮眼的驚喜。揉合著些許溫暖的麝香、輕柔的茉莉花瓣辦及鳶尾根，打造出無性別差異、讓人印象深刻的香氣。

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關鍵字：

香氛, 盤點, 春夏

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