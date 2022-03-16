營養師點名「消水腫食物」，提醒「咖啡喝錯」小心熱量上身

▲想要喝咖啡消水腫，千萬別喝錯！（圖／Pexels、翻攝自營養師余朱青以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

很多人明明不胖，但有時起床照鏡子卻覺得臉浮腫，就像胖了3kg，營養師余朱青表示，如果你習慣吃重口味食物，食物中鹽分攝取過量，鈉含量過高，都會讓水分滯留在體內，進一步造成水腫，營養師建議以下食物讓你快速消水腫。

營養師余朱青分享，當水分滯留在體內，建議可以攝取鉀含量高一點的食物，讓鈉、鉀結合代謝出體外，來消除水腫，她也點名以下食物對排水消腫很有助益。

#咖啡

咖啡含有咖啡因，能夠幫助利尿，加速代謝水分，不過她提醒消水腫要喝黑咖啡，不要喝其他含糖的，她舉例一杯焦糖瑪奇朵有361大卡，一杯美式只有23大卡，喝咖啡排水，千萬別喝進多餘熱量。

#紅豆、薏仁

許多女生都喜歡用紅豆來消水腫，因為紅豆富含鉀，每100公克就有1203毫克的鉀，可以幫助體內排出多餘的鈉，消除水分滯留的浮腫情形。薏仁也是常用來消水腫的食材，不過紅豆及薏仁都是澱粉也是要適量攝取，作為消水腫用途時，可以自己煮紅豆水及薏仁水來飲用。

#芹菜、蘆筍、冬瓜

它們都是富含纖維，熱量低，且含有鉀的蔬菜，還有像是冬瓜水分含量高熱量低，也是有消水腫效果的蔬菜，而且冬瓜在減脂期做為食材，蒸煮不只美味，熱量更是低。

#小黃瓜

小黃瓜也是消水腫的好幫手，因為它9成以上都是水分，所以熱量非常低，100公克只有13大卡，含有鉀 147 毫克，小黃瓜因為含有鉀，所以也能夠排水消水腫。

▲（圖／翻攝自FB/余朱青營養師，以下同）

余朱青最後提醒，雖然鉀可幫助我們排水消水腫，不過有些疾病的朋友不能攝取過多的鉀，在食用上還是要留意份量，想要擺脫浮腫虛胖，最好在平常就養成清淡飲食習慣，不只比較不容易水腫之外，對身體也比較好。