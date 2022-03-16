fb ig video ETtoday search mobile

營養師點名「消水腫食物」，提醒「咖啡喝錯」小心熱量上身

>

▲▼營養師點名「消水腫食物」。（圖／Pexels）

▲想要喝咖啡消水腫，千萬別喝錯！（圖／Pexels、翻攝自營養師余朱青以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

很多人明明不胖，但有時起床照鏡子卻覺得臉浮腫，就像胖了3kg，營養師余朱青表示，如果你習慣吃重口味食物，食物中鹽分攝取過量，鈉含量過高，都會讓水分滯留在體內，進一步造成水腫，營養師建議以下食物讓你快速消水腫。

營養師余朱青分享，當水分滯留在體內，建議可以攝取鉀含量高一點的食物，讓鈉、鉀結合代謝出體外，來消除水腫，她也點名以下食物對排水消腫很有助益。

#咖啡

咖啡含有咖啡因，能夠幫助利尿，加速代謝水分，不過她提醒消水腫要喝黑咖啡，不要喝其他含糖的，她舉例一杯焦糖瑪奇朵有361大卡，一杯美式只有23大卡，喝咖啡排水，千萬別喝進多餘熱量。

▲▼營養師點名「消水腫食物」。（圖／Pexels）

#紅豆、薏仁

許多女生都喜歡用紅豆來消水腫，因為紅豆富含鉀，每100公克就有1203毫克的鉀，可以幫助體內排出多餘的鈉，消除水分滯留的浮腫情形。薏仁也是常用來消水腫的食材，不過紅豆及薏仁都是澱粉也是要適量攝取，作為消水腫用途時，可以自己煮紅豆水及薏仁水來飲用。

#芹菜、蘆筍、冬瓜

它們都是富含纖維，熱量低，且含有鉀的蔬菜，還有像是冬瓜水分含量高熱量低，也是有消水腫效果的蔬菜，而且冬瓜在減脂期做為食材，蒸煮不只美味，熱量更是低。

▲▼營養師點名「消水腫食物」。（圖／Pexels）

#小黃瓜

小黃瓜也是消水腫的好幫手，因為它9成以上都是水分，所以熱量非常低，100公克只有13大卡，含有鉀 147 毫克，小黃瓜因為含有鉀，所以也能夠排水消水腫。

▲▼營養師點名「消水腫食物」。（圖／翻攝自fb）

▲（圖／翻攝自FB/余朱青營養師，以下同）

余朱青最後提醒，雖然鉀可幫助我們排水消水腫，不過有些疾病的朋友不能攝取過多的鉀，在食用上還是要留意份量，想要擺脫浮腫虛胖，最好在平常就養成清淡飲食習慣，不只比較不容易水腫之外，對身體也比較好。

關鍵字：

水腫, 消水腫食物, 營養師

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

小S瘦回巴掌臉！親曝「一日瘦身菜單」，這兩樣多吃不會胖

小S瘦回巴掌臉！親曝「一日瘦身菜單」，這兩樣多吃不會胖

暮光女「超緊液態裙」辣翻全場！性感模樣打趴《魷魚》超模鄭浩妍

暮光女「超緊液態裙」辣翻全場！性感模樣打趴《魷魚》超模鄭浩妍

零食吃對不怕胖！營養師教4個選擇關鍵　「這類人」可吃不只一份

零食吃對不怕胖！營養師教4個選擇關鍵　「這類人」可吃不只一份

「妙麗」罕見紅毯失誤！超美深V羽毛裙全敗在頭髮：為什麼毀了她 3秒就可以綁好的「優雅馬尾」　搭車通勤就能輕鬆綁超方便 枕頭材質羽絨、乳膠、記憶棉好複雜　睡覺怕熱選這2種最好 星巴克3／16起「連續10天」數位活動　用1分鐘爽賺「全品項買一送一」 為什麼斷捨離常常失敗？第2點超重要，只要做了絕對可以重歸極簡生活 高檔吃到飽「饗饗」進軍新北　插旗新莊宏匯 營養師點名「消水腫食物」，提醒「咖啡喝錯」小心熱量上身

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面