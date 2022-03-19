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「黑科技」石墨烯塑崩褲29800元→6970元　薄薄一件顯瘦超好穿

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文／C編

忽冷忽熱的天氣需要靠科技的材質來幫助應對，「Her森森」推出「PP塑繃褲絕版出清活動」，超強的「黑科技」石墨烯材質，可以幫助身體蓄熱、保暖，薄薄一件就很夠，最低下殺3370元，超划算的價格還不快入手。

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▲石墨烯,塑繃褲,衣服,9分褲,Her森森,。（圖／Her森森）

▲PP波瑟楓妮石墨烯懶人塑崩褲2件＋塑崩衣，原價29800元、特價6970元，點我購買

薄薄的黑色內搭褲、內搭衣，看起來跟一般的產品沒什麼差別，其實不同處可大了，採用石墨烯材質，根據維基百科指出，是目前是世上最薄卻也是最堅硬的奈米材料，製作成衣服當然可以是硬挺版型與柔軟觸感兼具的單品。

因為石墨烯有智能抗臭、高效抑菌透氣不悶熱等優點，令人一穿就愛上，可以自在活動、排出熱氣，同時貼合腰腹，服貼的程度讓走路、跑步都可以穩定包覆好活動，一體成型的設計，無縫織造舒適感提升，不緊勒、不脫落，怎樣穿都好搭。

當然最重要的還有智能恆溫的效果，可以隔絕冷空氣，讓熱能不流失，春天的風仍有涼感，9分褲可以搭配洋裝、長版上衣，還有顯瘦的效果，非常方便又實穿，薄薄一件就很夠，更是怕冷人的福音。

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▲石墨烯,塑繃褲,衣服,9分褲,Her森森,。（圖／Her森森）

▲PP波瑟楓妮石墨烯懶人塑崩褲2件＋塑崩衣，原價29800元、特價6970元，點我購買

「Her森森」推出「PP塑繃褲絕版出清活動」，PP 波瑟楓妮石墨烯懶人塑崩褲2件加塑崩衣，原價29800元、特價6970元，另外還有腰夾、圍脖、4D眼罩等等多種產品可以選擇，優惠價超殺，一定要趕快出手。

關鍵字：

石墨烯, 塑繃褲, 衣服, 9分褲, Her森森

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