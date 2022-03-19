銀飾發黑怎麼辦？3招保養技巧必學　輕鬆恢復亮晶晶

文／C編

飾品可以增加穿搭打扮的細節，讓整個人看起來更加精緻，但是很多人都會遇到銀飾氧化的狀況出現，覺得不好保養，但其實只要透過幾個方式，就可以讓銀飾煥然一新，繼續閃耀出令人著迷的光澤感。

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1.拭銀工具搭配使用

銀飾放久了很容易氧化、變黑，建議可以根據銀飾氧化的狀況，搭配拭銀布、拭銀乳或是洗銀水輕輕擦拭，基本上就可以改善氧化的狀況，如果是比較嚴重的氧化，建議以洗銀水浸泡5秒之後取出，再用清水洗一遍，並且用拭銀布擦拭乾淨即可。

2.盡量避免氧化環境

銀飾會越戴越亮，因為人體身上的油脂可以給予銀飾一定的保護能力，但是要盡量避免接觸酸性物質，像是溫泉、泳池、防曬乳、化妝品、香水、清潔劑等等，以免傷害到銀飾。

3.良好的收納

避免長時間放置在高溫、潮濕的空氣中，戴完用拭銀布擦乾淨之後，可以收進夾鍊袋保存，而且建議分開存放，避免互相摩擦導致鍍膜刮傷受損，讓飾品維持在最好的狀態，下次配戴依舊亮晶晶。

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