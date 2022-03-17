天秤座3大怪癖：既懶散又勤快，出門光鮮亮麗、家裡卻亂得像戰爭過後

記者李薇／綜合報導

天秤座是帥哥、美女特多的星座，但他們也有不為人知的怪癖，以下就盤點天秤座擁有的3個怪習慣，各種矛盾狀況都會在他們身上出現。

1.既懶又勤快、既拉遢又潔癖

聽起來這兩件事情是相反的，但卻又同時存在在天秤座的人身上，天秤座從頭到腳就是一個矛盾的存在，他們可以出門光鮮亮麗，給人感覺也不是油膩的人，但在別人看不見的家裡卻像是「打過二次大戰」般凌亂，他們的個性懶散，能躺不坐，拖延症很嚴重，但當他們想要整理起來，卻不容許有一絲絲的瑕疵跟遺漏。

2.自信又自卑

這通常會看天秤的心情或是狀態決定，當他們感覺上來了，常常就會沉浸在自我的自信裡面，感覺自己這也好、那也行，簡直完美的不得了；但是只要遇到心動的人，就會本能的自卑，特別的不自信，尤其是明查暗訪到對方比他更好的地方，更是越想越覺得自己配不上。

3.擅長暗戀

如果是不了解天秤座的人，都會覺得他們顏值高、自信、談吐交際都很厲害，應該會去主動追求自己喜歡的人，但其實他們雖然可以對人有好感，但是越喜歡越被動、悶騷，不會主動去追求，反而喜歡用暗中調查的方式去了解對象，如果他發現你對他沒有一點好感或是幾次主動都沒有回應，他馬上就會換喜歡別人。