Jisoo罕見失誤！穿綁帶鞋被顯腿粗　下秒「外套內沒穿」扳回一城

記者王蓁蓁 / 台北報導

韓女團BLACKPINK成員皆是時尚寵兒，剛結束巴黎時裝周行程不久，韓版《VOGUE》便釋出了Jisoo拍攝的四月號封面，她以厭世煙燻眼妝加上高冷表情入鏡，女王氣場爆棚，身為DIOR品牌大使的她，當然也不忘在大片中帶貨，一口氣穿上多套DIOR服飾，其中一款綁帶鞋卻引起網友爭議：「有點顯腿粗」、「不適合Jisoo」。

韓女團BLACKPINK人氣在全球都旺，每一位成員更是各自獨攬精品代言，日前成員們也紛紛飛往巴黎看秀，身為DIOR全球品牌大使的Jisoo，這回登上韓版《VOGUE》四月號封面，同樣不負「人間DIOR」之稱，穿上多套品牌服飾亮相，在黑白鏡頭下Jisoo顛覆過往的甜美氣質，以帶點厭世感的煙燻妝容出鏡，搭配不苟言笑的表情，整體女王氣場十足！

Jisoo先是以短版西裝套裝展現極簡氛圍，視線下移隨著綁帶纏繞的一雙美腿成為點睛之筆，魅惑氣息滿點，不過卻引來紛絲們爭議：「腿看起來有點粗」、「造型失誤」。下秒她換穿挖洞長版禮服，以半跪之姿亮相，微濕油髮隨意蓋在臉上照樣擋不住她的炸裂氣場，視線完全無法從她身上離開，雖然前面造型有點失算，鏡頭駕馭力依舊不容小覷。

畫風一轉，Jisoo大膽以「裡面沒穿」方式演繹卡其色風衣外套，只見她僅用手抓著胸口布料代替扣子，敞開的V領大方曬出纖瘦鎖骨與頸肩，畫面惹火氣息隨之迸發，下半身同樣「失蹤」的她，以跪姿擺拍，直達腿根的「邪惡視線」，讓粉絲們忍不住鼻血直噴。

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