fb ig video ETtoday search mobile

Jisoo罕見失誤！穿綁帶鞋被顯腿粗　下秒「外套內沒穿」扳回一城

>

記者王蓁蓁 / 台北報導

韓女團BLACKPINK成員皆是時尚寵兒，剛結束巴黎時裝周行程不久，韓版《VOGUE》便釋出了Jisoo拍攝的四月號封面，她以厭世煙燻眼妝加上高冷表情入鏡，女王氣場爆棚，身為DIOR品牌大使的她，當然也不忘在大片中帶貨，一口氣穿上多套DIOR服飾，其中一款綁帶鞋卻引起網友爭議：「有點顯腿粗」、「不適合Jisoo」。

韓女團BLACKPINK人氣在全球都旺，每一位成員更是各自獨攬精品代言，日前成員們也紛紛飛往巴黎看秀，身為DIOR全球品牌大使的Jisoo，這回登上韓版《VOGUE》四月號封面，同樣不負「人間DIOR」之稱，穿上多套品牌服飾亮相，在黑白鏡頭下Jisoo顛覆過往的甜美氣質，以帶點厭世感的煙燻妝容出鏡，搭配不苟言笑的表情，整體女王氣場十足！

Jisoo先是以短版西裝套裝展現極簡氛圍，視線下移隨著綁帶纏繞的一雙美腿成為點睛之筆，魅惑氣息滿點，不過卻引來紛絲們爭議：「腿看起來有點粗」、「造型失誤」。下秒她換穿挖洞長版禮服，以半跪之姿亮相，微濕油髮隨意蓋在臉上照樣擋不住她的炸裂氣場，視線完全無法從她身上離開，雖然前面造型有點失算，鏡頭駕馭力依舊不容小覷。

畫風一轉，Jisoo大膽以「裡面沒穿」方式演繹卡其色風衣外套，只見她僅用手抓著胸口布料代替扣子，敞開的V領大方曬出纖瘦鎖骨與頸肩，畫面惹火氣息隨之迸發，下半身同樣「失蹤」的她，以跪姿擺拍，直達腿根的「邪惡視線」，讓粉絲們忍不住鼻血直噴。

►Jennie、Jessica用「小白襪」搭香奈兒　一秒拉長比例、畫面全是腿

►「人間芭比」Somi保養秘訣公開！靠刮痧棒瘦小臉、自製面膜竟能吃
  

關鍵字：

Jisoo, DIOR, 雜誌

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

常做小心慢性毀容！5個「變醜壞習慣」，你中幾個？

常做小心慢性毀容！5個「變醜壞習慣」，你中幾個？

天秤座3大怪癖：既懶散又勤快，出門光鮮亮麗、家裡卻亂得像戰爭過後

天秤座3大怪癖：既懶散又勤快，出門光鮮亮麗、家裡卻亂得像戰爭過後

日本心測「選一個動物」代表你的敏感度！　內在潛質超準揭曉

日本心測「選一個動物」代表你的敏感度！　內在潛質超準揭曉

李敏鎬條紋西裝走紅毯！生圖卻崩壞「雙下巴見客」網喊：還我男神 40歲宋智孝新造型一甩嬸味！　條紋穿搭Ｘ負評短髮反而超逆齡 麥當勞「中式酸筍炸雞捲」視覺衝擊！　多重酸爽口感嗨翻 還講求精緻就落伍！日本現在最流行「缺妝感妝容」有點模糊、不整齊是關鍵 要成為別人眼中「一直想深交的朋友」　只要具備其中2種特質 無印良品4好物值得回購　網推28元筆記本「神用法」能用一整年 讓男生變包控！DIOR「鑽石老花」曝光　LV旅行袋「字超大」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面