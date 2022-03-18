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迪士尼聯名「公主高跟鞋」仙度破表　大蝴蝶結、華麗吊飾一穿找到真愛

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實習記者施至真／綜合報導

女孩都曾幻想，能夠踩著美美的高跟鞋，變身童話故事中的公主，為了一圓少女們的兒時夢想，這回日本迪士尼聯手服飾品牌mayla classic，推出了5款公主高跟鞋，有貝兒、白雪公主、仙杜瑞拉、奧蘿拉與樂佩，每一雙都仙度破表，不論你是白雪公主派還是睡美人派，只要穿上這雙精緻華美的高跟鞋，就能變身迪士尼公主，和白馬王子來一場浪漫的約會。

▲公主鞋。（圖／翻攝mayla classic網站）

▲mayla classic推出迪士尼5位公主的鞋款。（圖／翻攝自mayla classic，下同）

灰姑娘－仙杜瑞拉的玻璃鞋

仙杜瑞拉的代表色正是夢幻的銀色與藍色，這雙鑲滿水鑽的銀色高跟鞋，打造出水晶般的質感就像仙杜瑞拉找到真愛的玻璃鞋一樣，搭上華麗的銀色緞帶與藍色皺褶花邊設計，穿上變身舞會上最閃耀動人的公主。

▲公主鞋。（圖／翻攝mayla classic網站）

▲公主鞋。（圖／翻攝自mayla classic）▲公主鞋。（圖／翻攝自mayla classic）

白雪公主－純淨配色代表

閃閃動人的純白高跟鞋，就像白雪公主一樣擁有純潔善良的心，鞋身上鋪滿亮粉的細節令人動心，環繞在鞋口的銀白色皺摺花邊增加幾分俏皮感，鞋緣後方的造型蝴蝶結以象徵蘋果的紅色為主，加上一抹紅、藍、黑緞帶與鵝黃蕾絲布面，巧妙呼應了白雪公主的禮服，身為公主控，這雙絕對是必收名單。

▲公主鞋。（圖／翻攝mayla classic網站）

▲公主鞋。（圖／翻攝自mayla classic）▲公主鞋。（圖／翻攝自mayla classic）

樂佩－紫色華麗與纏繞的長髮

華麗的紫色是否讓你聯想到長髮公主了呢？後方多層次的蝴蝶結造型，就像是樂佩超有份量感的造型裙擺，再搭上鞋跟處纏繞著辮子造型的緞帶，不禁讓人聯想到樂佩垂下長髮的經典畫面，還原度超級高，搭上白色蕾絲襪，集華麗與甜美於一身。

▲公主鞋。（圖／翻攝mayla classic網站）

▲公主鞋。（圖／翻攝自mayla classic）▲公主鞋。（圖／翻攝自mayla classic）

貝兒－亮麗黃預告愛情來臨

看到這雙黃色高跟鞋，就知道貝兒公主要出場了！鞋面選用散發細閃光芒的亮片，營造沈穩低調的高級質感，再搭配宛如「永生玫瑰」的緞帶蝴蝶結，彷彿是在向你宣告，只要穿上它，就能得到一段奇幻甜美的戀愛故事。

▲公主鞋。（圖／翻攝mayla classic網站）

▲公主鞋。（圖／翻攝自mayla classic）▲公主鞋。（圖／翻攝自mayla classic）

奧蘿拉－真正典雅的玫瑰公主

格林童話中，奧蘿拉又被稱為「玫瑰公主」，因此這雙以睡美人為主題的高跟鞋，自然佈滿了優雅奢華的玫瑰元素。在粉色絨布面料上壓印玫瑰圖案十分夢幻，鞋尖與鞋跟處的緞帶造型同樣以仿真玫瑰為設計，再搭上宛如荊棘的綠色緞帶，為全粉色的鞋面增加撞色層次，既高雅又端莊，不論參加舞會或婚禮，只要穿上它就能成為全場最耀眼。

▲公主鞋。（圖／翻攝mayla classic網站）

▲公主鞋。（圖／翻攝自mayla classic）▲公主鞋。（圖／翻攝自mayla classic）

滿是細節的公主風高跟鞋，讓人少女心噴發，連鞋盒都充滿驚喜。打開夢幻的鞋盒映入眼簾的是本次聯名的5位公主，你以為這樣就結束了嗎？開起第二層就會看到粉色宮廷風門簾及美美的高跟鞋，彷彿開啟了通往童話故事的大門！

▲公主鞋。（圖／翻攝自mayla classic）

Grace Gift

台灣女鞋品牌Grace Gift也與迪士尼聯名推出多雙漂亮鞋款，其中最搶眼的絕對是花木蘭系列的高貴緞面V口跟鞋，以經典中國紅為發想，採用旗袍領口造型的V口設計十分細緻，展現滿滿的東方美學。

▲公主鞋。（圖／翻攝mayla classic網站）

▲花木蘭旗袍風高跟鞋。（圖／翻攝自Grace Gift，下同）

另外，不習慣穿高跟鞋也沒關係，簡潔又細節滿分的穆勒圓跟跟鞋，也能打造公主般的好氣質，微正式的外觀設計，即使穿去上班也不失禮貌，更是和姐妹出門逛街的好選擇！

▲公主鞋。（圖／翻攝mayla classic網站）

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關鍵字：

迪士尼, disney, 聯名, 聯名鞋, 高跟鞋, 舞鞋, 婚鞋, 公主鞋, 公主

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