秀智剪「狗啃瀏海」第一眼認不出來！　網一面倒讚：好可愛、好嫩

記者王則絲／台北報導

韓女星秀智於近日登上韓版《Marie Claire》4月號封面，一系列時尚大片於昨晚陸續釋出，不過第一眼卻令人感到震驚，因為秀智於畫報中換上了「狗啃眉上瀏海」，讓許多網友表示：「第一眼沒認出來！」，但秀智的新造型也獲得粉絲的肯定：「太美了」、「真的好可愛、好嫩！」

秀智主演新劇《第二個安娜》終於在近日殺青，新作品很快就能跟大家碰面，另外也有消息傳出，秀智將挑戰Netflix漫改韓劇《李斗娜！》，劇中飾演角色會是十分性感的風貌，引起粉絲們的議論與期待。

為宣傳新戲，秀智本次登上雜誌四月號封面，不外乎是穿上了代言品牌DIOR的新裝，她先是演繹桃粉色絨毛內裡的皮外套，接著換上白襯衫配牛仔裙，扮演清純學生妹風，最後一張粉色套裝則是顯現明媚的春日氣息。

但最搶眼的還是秀智的新髮型，平常多以大波浪旁分、中分或是空氣瀏海為主的秀智，這次是罕見嘗試了「狗啃眉上瀏海」，新鮮的造型讓網友們第一眼都臉盲了：「第一眼我都沒有認出來是秀智。」但馬上認清後，粉絲們紛紛一面倒的讚嘆：「第一張好有靈氣」、「狗啃瀏海也這麼好看」、「秀智大美女什麼造型都好看」、「表現力沒得說」、「好嫩好嫩！」

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