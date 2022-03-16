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快樂好難？心理諮詢師傳授「6招」，讓你遠離負面情緒

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▲▼6招遠離負面情緒。（圖／Unsplash）

▲快樂不難，學會以下6招擺脫負面情緒。（圖／Unsplash，以下同）

編輯／Lily

現代人生活忙碌，每天被工作雜事壓的喘不過氣來，想要快樂真的好難，心理諮詢師分享，6招能夠讓你停止不開心，不被負面情緒所擾。

#保持好奇心

這個世界很大，還有許多地方等著你探索發現，像是逛逛公園，甚至是一個人到處走走，都能發現生活中的小美好，很多新奇事物其實就在你身邊，等著你去發現。

▲▼6招遠離負面情緒。（圖／Unsplash）

#停止比較

別總是划手機和朋友比較搞得自己心情差，更不要有自己不如人的想法，必要的社交其實是幫助自己提升認同感，拿現在的自己和過去比，看看自己進步了多少，這才有意義。

#不要自我打擊

生活中總會遇見挫折，這時候千萬別急著否定自己，這樣你會變得越來越沒自信，試著從自我認可開始，對自己喊話：「其實我可以」、「其實並不如我想的那麼難！」

▲▼6招遠離負面情緒。（圖／Unsplash）

#找個興趣愛好

忙碌了一天，終於回家，靜下心來卻不知該做什麼好，於是陷入一種空虛心情，建議找時間培養興趣和愛好，你會發現即便很忙，但你做這件事情是樂在其中的。

#停止責備

當不如意的時候，可以靜下心來想想能怎麼做，而不是一股腦兒而責怪對方，即便把氣出在別人身上，也不會讓你比較開心。

▲▼6招遠離負面情緒。（圖／Unsplash）

#為自己訂定目標

當感覺未來茫茫時，建議幫自己訂定個目標吧！這樣能讓你更有動力往前進，也會更有成就感，試著幫自己訂個有難度的目標，就算沒達到也沒關係，千萬別一直停留在舒適圈中。

關鍵字：

負面, 心理, 情緒, 快樂

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