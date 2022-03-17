日本心測「選一個動物」代表你的敏感度！　內在潛質超準揭曉

記者鮑璿安／台北報導

每個人天生性格存在著差異，看待事情的敏感程度也不同，很可能因一句話就在心中產生巨大漣漪。若是想知道自己的敏感度，不妨參考日本網站michill的熱門心理測驗，從以下情境中選擇一個動物，就能有意想不到的答案！

Ｑ：假設你是一個國家的公主，必須踏上旅途去見鄰國的王子，那麼你會帶上以下哪種動物同行？

Ａ：老鷹

Ｂ：獵豹

Ｃ：狼

Ｄ：馬

▲日本心測看你的敏感度 。（圖／翻攝自unsplash）

分割線下有解答

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Ａ老鷹解析，敏感程度40%

你是一個對事物充滿好奇心的人，不論什麼樣的挑戰都是先上了再說，因此外人會覺得你非常勇敢。但同時太在乎外界評價也成為你的硬傷，太容易被意見左右反而會前功盡棄。

B 獵豹解析，敏感程度10%

嚴格說起來你並不敏感，而是比較天真爛漫，對於一切總是保持無憂無慮的心態，所以很少會有什麼真正走心，這也讓你收穫了很好的人緣。

C 狼解析，敏感程度70%

你之所以敏感的原因，是因為你擁有高度同理心，很容易將自己代入到情境裡頭，而你表面上看來很開朗，其實內心有陰暗面，擔心自己不受到群體喜歡。

D 馬解析，敏感程度90%

選擇馬其實是最敏感的，你會因為周遭的事物產生細膩的情感，跟著朋友一起喜怒哀樂，久而久之情緒連自己也難以控制，還是應該冷靜下來，審視自己心中真正的聲音。

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