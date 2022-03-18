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《Tinder大騙徒》交友軟體2啟示：現實生活中找白馬王子是很辛苦的事

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▲《Tinder大騙徒》：在交友軟體遇上騙愛詐欺犯，一部關於戀愛騙局的警世紀錄電影。（圖／翻攝《Tinder大騙徒》宣傳海報）

▲《Tinder大騙徒》：關於戀愛騙局的警世紀錄電影。（圖／翻攝《Tinder大騙徒》宣傳海報，下同）

文／女子學

講述交友詐騙的英國紀錄電影《Tinder大騙徒》，因其警世駭俗、峰迴路轉的真實情節，縱使電影類型是較不受多數影迷青睞的紀錄片，仍能在上映後的數周，繳出難以想像的觀看時數成績。父親是鑽石大亨、身為家族企業執行長的 Simon Leviev，利用知名交友軟體「Tinder」，以其多金瀟灑的形象，擄獲了許多求愛少女的心，但這些少女，卻看不透 Simon 所有行為背後的陰險動機。

在資訊愈為發達的時代，詐騙的手段便能夠在人們放鬆、享受網路時，變成千百萬種光怪陸離的形狀，有的令人感到嗤之以鼻，也有的真實到令人無法再次相信人性。電影由三個受害者：Cecilie、Pernilla、Ayleen，逐一講述自己與 Simon 發生的故事；出生地、生活地截然不同的三人，不約而同地掉進了 Simon 模板化的話術騙局，並均遭詐高達數十萬美元，甚至在事後皆遭到 Simon 的恐嚇威脅。

在現實生活中找白馬王子，是很辛苦的事

▲《Tinder大騙徒》：在交友軟體遇上騙愛詐欺犯，一部關於戀愛騙局的警世紀錄電影。（圖／翻攝《Tinder大騙徒》宣傳海報）

《Tinder大騙徒》中的第一個受害者 Cecilie，作為 Tinder 長年用戶的她，對於網路資訊必然有著一定的警戒心，只可惜那天她向右滑的，竟是以色列詐欺犯 Simon Leviev。豪華酒店約會、名貴專車接送、共乘私人飛機，藉由燦爛輝煌的上流生活，加上 Simon 善於傾聽、浪漫的性格，渴望得到愛的 Cecilie 很快地便愛得無法自拔，深信眼前的 Simon 便會是她的終身伴侶，不顧一切地信任對方。

《艾蜜莉在巴黎》中走錯房的艾蜜莉遇上了加百列、《愛的迫降》中因墜落事故而巧遇李正赫的尹世理，人們都渴望在日常每個平凡的角落，擁有邂逅真愛的機會，但事實上，在現實生活中找白馬王子，是件辛苦且幾近不可能的事。「在 Tinder 上什麼都找得到」Cecilie 一句對交友軟體的評價，凸顯了新工具在求偶焦慮者眼中的價值地位，同時使眼中的只有愛的自己，失去了平常的雪亮。

最難的不是接受人財兩失的遺憾，而是無懼世人看待自己的目光。

▲《Tinder大騙徒》：在交友軟體遇上騙愛詐欺犯，一部關於戀愛騙局的警世紀錄電影。（圖／翻攝《Tinder大騙徒》宣傳海報）

當 Cecilie 與 Simon 成為情侶的一個月後，Simon 遭到追殺的訊息搗亂了 Cecilie 的幸福生活，接著是假借「避免金流遭到追蹤」的名義，騙取了 Cecilie 的美國運通卡，甚至在被刷爆卡片後， Cecilie 向九間銀行申請信貸來資助男友，最終龐大的債務令她意識到事情的不對勁。同樣的故事，也發生在 Pernilla、Ayleen 兩人身上，慶幸在《世道報》的幫助之下，團結的三人終於逮到了本名為 Shimon Hayut 的以色列詐欺犯，也就是滿口謊言的 Simon。

Simon 以另類龐式騙局的詐術，騙取的女子絕對不在少數，不法所得也絕對是天文數字，直到三位勇敢的女子挺身而出，才得以讓這名罪犯公諸於世。當受害過程成了專題報導，嗜血的網友反倒以「拜金女」相關的負面詞彙，無情地造成受害者的二次傷害，這些檢討被害人的惡習，反倒扼殺了被害人為自己挺身而出的勇氣，每個缺乏同理心敲著鍵盤的人，亦在無意間保護了真正的惡人。

雖是紀錄真實的犯罪紀錄電影，但在三人提供線索追捕 Simon 的過程，具有令人難以呼吸的高度緊張感，絕對值得點開 Netflix 去觀賞。電影到了最後，Simon Leviev 出獄後的生活不如觀眾期待的悲慘，而遭詐騙的三人仍在償還鉅額貸款，但做了一番好事的三人，擁有了抬頭面向艱困挑戰的勇氣。

延伸閱讀：

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※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, Tinder大騙徒, 交友軟體

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