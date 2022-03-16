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少時秀英中空裝秀腹肌＋逆天比例！　自拍曬「超美手機殼」成亮點

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記者王則絲／台北報導

韓女團少女時代成員崔秀英日前出席英國品牌Mulberry活動，只見她一身牛仔中空裝酷辣亮相，高腰闊腿褲成功拉出九頭身比例，而在秀英Po出的自拍照裡，除了緊實腹肌腰線現形之外，還有一個小亮點，就是她曬出的新手機殼，正是CASETiFY最新的大都會博物館聯名系列，拿在手上超美。

▲秀英手機殼。（圖／翻攝自IG）

▲秀英手機殼。（圖／翻攝自IG）

▲秀英穿著牛仔中空裝出席品牌活動，一展好身材。（圖／翻攝自IG@sooyoungchoi）

秀英日前現身活動選穿一身牛仔中空裝，以上身短版馬甲搭配高腰的寬鬆落地褲裝，讓本就擁有172公分高挑身材的秀英，更凸顯了九頭身比例，加上腰間腹肌若隱若現，酷辣裝扮迎來粉絲們盛讚：「太美了！」

▲秀英手機殼。（圖／翻攝自IG）

▲秀英的自拍照中新手機殼成為亮點。（圖／翻攝自IG@sooyoungchoi）

而在秀英自己Po出的對鏡自拍中，她還順道曬出了新的手機殼，成為意外的小亮點。原來秀英的新手機殼正是來自CASETiFY最新推出的紐約大都會藝術博物館聯名系列，包括梵谷、莫內、薩金特、歌川廣重、葛飾北齋等著名藝術家的巨作，皆化身手機殼、AipPods保護套或充電盤⋯⋯讓粉絲們可以將喜歡的藝術品隨時帶在身邊，凸顯品味之外，每一款真的都很美。像是秀英所使用的就是法國浪漫主義畫家竇加的芭蕾舞者名畫，不過秀英可說是搶先曬照，「The Met X CASETiFY」系列將在3月25日才正式開賣。

▲秀英手機殼。（圖／翻攝自IG）

▲秀英手機殼。（圖／翻攝自IG）

▲The Met x CASETiFY 聯名系列將於 3 月 25 日正式發售。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

秀英, CASETiFY, 手機殼, 少時, 崔秀英

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