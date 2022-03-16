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安海瑟薇災難「彩色點點裝」超難駕馭　網嘆：只有這臉才撐得起來！

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記者王則絲／外電報導

好萊塢女星安海瑟薇（Anne Hathaway）最近為宣傳新戲頻繁亮相，16日她前往錄製節目的路上，被捕捉到最新的街拍造型。只見安海瑟薇選穿一身彩色波點連身褲裝前往攝影棚，這很明顯對一般人來說會是超難駕馭的災難單品，但安海瑟薇穿起來卻是廣獲好評，「看不懂衣服，但小安好美」、「太強了，只有這臉才撐得起來！」

▲安海瑟薇。（圖／翻攝自IG）

▲安海瑟薇。（圖／翻攝自IG）

▲安海瑟薇節目造型。（圖／翻攝自IG@colbertlateshow）

安海瑟薇與傑瑞德雷托（Jared Leto）攜手主演新劇《新創玩家》（WeCrushed）即將在3月18日播出，這回她登上脫口秀節目《The Late Show》宣傳，選穿來自Christopher John Rogers 2022早春的彩色波點連身褲裝前往，並在受訪前於街頭被捕捉，這身造型充斥著鮮艷的紅、綠、黃、藍等霓虹色調，極度搶眼，不只是對一般人來說是災難般的單品，對於女明星來說也是相當考驗駕馭力的服裝。

不過安海瑟薇近期的狀況可說是處於顛峰，不論是臉蛋、身形都保養得宜，纖瘦身材更是完全看不出是二寶媽。安海瑟薇穿起這套超難駕馭的造型顯得游刃有餘，綁起俐落高馬尾十分俏麗有型，手上還拎著VERSACE新手袋，天空藍色成為亮麗點綴，整體獲得粉絲們盛讚：「看不懂衣服，但小安好美」、「太強了，只有這臉才撐得起來！」、「有氣質才能駕馭」、「她穿得好好看！」

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關鍵字：

安海瑟薇, Anne Hathway, 街拍, 災難單品

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