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無印良品4好物值得回購　網推28元筆記本「神用法」能用一整年

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實習記者施至真／綜合報導

日本品牌「MUJI無印良品」深受台灣一票死忠粉絲的喜愛，除了簡約風格的生活用品之外，還推出化妝品、服飾、文具等產品，讓消費者選擇更加多樣，其中討論度最高的絕對是便宜又百搭的小白鞋，另外網友也分享4款「無限回購」好物，大讚用過就回不去。

＃攜帶用睫毛夾

扁塌的睫毛，絕對是眼妝最大敗筆，日前一名女網友在社群平台《Dcard》上，以「無印良品睫毛夾」為題，表示自從用了這款睫毛夾後，睫毛就能乖乖站立，還非常捲翹。原PO接著說：「無印的睫毛夾彎度很適合亞洲人的眼睛，一次就可以將整片睫毛夾起來」，不少網友看到也狂推留言：「我已經用了兩三年了，真的好用！我以為大家都知道欸」、「對單眼皮的我來說他真的超好用！」

▲無印良品回購。（圖／翻攝Dcard網站）

▲攜帶用睫毛夾符合亞洲人眼型設計。（圖／翻攝自Dcard）

▲網友大推無印良品3好物。（圖／實習記者施至真攝）

▲被網友推爆的攜帶用睫毛夾，NT$150（圖／實習記者施至真攝，下同）

＃週間筆記本

同樣被無限回購的還有週間筆記本，相比厚重的年曆，這款以一週為單位，還可自行填寫日期的筆記本，更是輕便好攜帶，網友表示「28元就能用一整年！」、「手寫的質感就是不一樣」，更有人分享自己的神用法「會把格子分兩半，一邊記錄活動、代辦事項，另一邊則記錄課業、工作問題」寫滿，如此方便實用的筆記本，常常到店一買就是好幾本。

▲網友大推無印良品3好物。（圖／實習記者施至真攝）

＃直角襪

襪如其名，腳跟處90度的直角設計能徹底包覆雙腳，減輕腳背束腹感，選用有機棉製成，穿上後能感受輕柔服貼的舒適感，加上顏色多元，花紋與壓紋豐富，讓襪控愛不釋手。

▲網友大推無印良品3好物。（圖／翻攝無印良品網站）

▲直角襪款式眾多，讓襪控愛不釋手，NT$99（圖／翻攝無印良品網站，下同）

＃零食

不只生活好物值得回購，零食和調理包也被大讚超好吃，有網友分享懷舊棉花糖和即時迷你拉麵都是必囤清單，49元的價格，只要家中庫存快吃完，就一定會去補貨。

▲網友大推無印良品3好物。（圖／翻攝無印良品網站）

同樣擁有大票粉絲的UNIQLO，也有讓人剁手狂買的單品，網推這二樣可直接包色，一起來看看，它們是不是也默默出現在你的衣櫃中呢？

＃UNIQLO U圓領T恤

一年四季都不退流行的素Tee，不論男女老少的衣櫃都一定會有一件，UNIQLO的「U圓領T恤」材質透氣柔軟，無論搭配西裝褲還是居家短褲，都能給人清新好氣質，難怪網友狂讚「包色不夠，還要多囤兩件才安心！」

▲網友大推無印良品3好物。（圖／翻攝UNIQLO官網）

▲U AIRism棉質寬版圓領T恤，NT$590（圖／翻攝自UNIQLO TAIWAN，下同）

＃UNIQLO無鋼圈美型胸罩

主打不位移、不浮起、不外擴的無鋼圈美型胸罩，是女性朋友必回購的衛生單品，使用獨創立體罩杯結構，使胸部能夠完美貼合胸罩，女孩們不用再怕胸型會走山。

▲網友大推無印良品3好物。（圖／翻攝無印良品網站）

▶3個簡單概念打造無印風清爽廚房　觀念不對，再多空間也沒用

▶春出遊打卡營造品味　無印良品卡式爐、TOAST濾杯絕對加分

關鍵字：

無印良品, MUJI, 小白鞋, 睫毛夾, 週記本, 襪子, UNIQLO, 素TEE, 胸罩

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