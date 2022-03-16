印度大君珠寶摩登版登台　單色可轉換設計獻驚喜

▲Boucheron展出全新Histoire de Style, New Maharajahs系列6件作品。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

1928年，印度大君布品達辛格（Bhupindar Singh）帶著6箱裝著總重8000克拉的鑽石、寶石，光臨法國珠寶品牌Boucheron（寶詩龍）位於巴黎芳登廣場總店，交由品牌設計169件華麗珠寶，當中40件專屬於他。此奢華訂單啟發創意總監Claire Choisne今日的創作，推出14件Histoire de Style, New Maharajahs系列高級珠寶，翻轉大眾對於印度風珠寶多彩印象，以白鑽與水晶為主，風格更為摩登，當中6件今正式在台亮相。

▲模特兒佩戴Boucheron蓮花圖案New Maharani可轉換式項鍊，47,400,000元。（圖／Boucheron提供，以下同）

▲Boucheron New Maharani Cristal項鍊可轉化為流蘇頸鍊或一條短項鍊， 29,850,000元。

Boucheron全新Histoire de Style, New Maharajahs系列僅一件祖母綠作品，其他均以鑽石、水晶或珍珠母貝的單色作品，並多為轉換式珠寶，可自由發揮、隨興疊戴。來台展出的兩件大套鍊均為可轉換設計，如蕾絲般的蓮花圖紋New Maharani項鍊可變身為簡潔版本；多層次的Cristal項鍊則在末端裝飾水晶流蘇，經過巧妙變身，可轉化為流蘇頸鍊或一條短項鍊。

▲Boucheron特別設計珍珠母貝線軸，可置放10款靈感源自女性婚禮佩戴的Churiyan手環，12,300,000元。





▲Boucheron New Padma鑽戒上水晶雕琢出蓮花圖案，3,340,000元。

同系列有一個類似線軸的珍珠母貝材質擺飾，上面套著10款靈感源自女性在婚禮中佩戴的鑲嵌珍珠、珍珠母貝與鑽石Churiyan手環，原來是可擺放並展示手環的配件，顯現Boucheron創意無限。

▲Boucheron New Maharani Nacre鑲嵌珍珠母貝與鑽石戒指，可轉化成2款戒指。



轉換式珠寶深受藏家喜愛，寶格麗（BVLGARI）日前在台展出MAGNIFICA系列高級珠寶，由女星林心如展示此系列製作時間最長、耗時2,500小時打造的「紅寶石蛻變」Ruby Metamorphosis頂級紅寶石與鑽石項鍊，流蘇墜的主石為10.02克拉莫三比克紅寶石，令人驚喜的是竟可變化出頸鍊、長鍊或是將鍊墜單獨拆卸下來作為胸針等10種佩戴方式。

▲林心如（上）佩戴的寶格麗MAGNIFICA系列Ruby Metamorphosis紅寶石鑽石項鍊，可變出10種穿戴法。（圖／寶格麗提供）

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